Así es la casa de Ingrid Coronado, la ex que denunció a Charly López de agresión sexual

La presentadora de televisión Ingrid Coronado, de 47 años, ha estado en boca de todos en los últimos días por los recientes encontronazos que ha tenido con su ex, Charly López, a quien demandó hace un año por una propiedad y más recientemente por una supuesta agresión sexual.

La también actriz y cantante, quien tuvo un hijo con el ex Garibaldi, vive actualmente en una muy linda y acogedora casa, la cual nos ha presumido por medio de las redes sociales.

El inmueble es muy espacioso y elegante, tal y como lo hemos podido notar en sus fotografías y videos.

Cocina

La cocina de su hogar llama la atención por sus paredes blancas y por estar equipada con alacenas de color gris, con electrodomésticos de acero de acero inoxidable y con una barra que utiliza para preparar sus alimentos.

Comedor

Su comedor está engalanado por una mesa gris en forma de óvalo, por sillas de color verde y grises, por un mueble gris, por diversas plantas, por una muy original lámpara y por un muy pitoresco cuadro de un paisaje.

Sala

Su sala combina los tonos grises y los verdes en sus sillones y en sus cojines. Cuenta con una serie de repisas para sus fotografías y para sus artículos decorativos, así como un espejo conformado por varios círculos de diferentes tamaños.

Sala de piano

Además de tener facilidad para la conducción de programas y para dar discursos de motivación, Ingrid también tiene cierta afinidad con la música y así lo presume con el piano de madera que tiene en un rinconcito de su propiedad.

Recámara

Su recámara está conformada por una cama grande con base gris y cabecera de tono beige, así como por una serie de cuadros, por un espejo de diseño muy original y por una televisión colocada sobre un mueble de color gris. View this post on Instagram A post shared by 𝑰𝒏𝒈𝒓𝒊𝒅 𝑪𝒐𝒓𝒐𝒏𝒂𝒅𝒐 (@ingridcoronadomx)

Su dormitorio es tan grande que todavía tiene el espacio más que suficiente para una pequeña sala de estar y una oficina conformada por un escritorio de cristal y una muy cómoda silla. View this post on Instagram A post shared by 𝑰𝒏𝒈𝒓𝒊𝒅 𝑪𝒐𝒓𝒐𝒏𝒂𝒅𝒐 (@ingridcoronadomx)

Terraza

Aunque no cuenta con áreas verdes al interior de su morada, ese no es un impedimento para que Ingrid pueda estar en contacto con la naturaleza, pues dotó su terraza de decenas de hermosas y coloridas flores y plantas. View this post on Instagram A post shared by 𝑰𝒏𝒈𝒓𝒊𝒅 𝑪𝒐𝒓𝒐𝒏𝒂𝒅𝒐 (@ingridcoronadomx)

Pleito con su ex por otra casa

Además de la propiedad que nos ha presumido en su Instagram, Ingrid Coronado poseería otra más, por la que decidió demandar a su ex, pues, asegura, le debe varios meses de alquiler, aunque él dice que esto no es así.

“¿Por qué no dice que Charly habla de ella porque lo demandó por una casa que ya le había pagado y que perdió un documento? Eso no lo dice la señora”, comentó Charly, quien también fue acusado por Coronado por una supuesta agresión sexual.

“Yo no he visto la demanda, pero creo que está utilizando un arma muy poderosa para las mujeres que realmente han sufrido de violación, no se me hace justo porque si hubiera pasado hace 17 años todo esto por qué no me demandó, por qué no hay una denuncia ante el Ministerio Público de: ‘me pega, me viola, me esto’… yo no sé quién está asesorando a Ingrid o por qué tiene tanto coraje hacia a mí”, dijo Charly en conferencia de prensa.

