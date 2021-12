En microbikini tejido, Vanessa Claudio posa muy sexy dentro de una cabaña de paja

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Vanessa Claudio dio una gran sorpresa a sus más de dos millones de seguidores en Instagram, al publicar una serie de fotografías en las que aparece posando en una de las cabañas de un exclusivo resort en Tulum, luciendo su estilizada figura en un microbikini tejido; ella escribió junto a las imágenes el mensaje “Si no te atreves a abrir tus puertas y atravesarlas jamás sabras qué hay del otro lado!”

La bella modelo puertorriqueña también posó con su mascota Luka, que fue una de las prioridades de Vanessa para su viaje a Turquía (donde trabaja como conductora del reality show “El poder del amor”), pues solicitó estar el tiempo necesario junto al perrito. View this post on Instagram A post shared by 𝕍𝕒𝕟𝕖𝕤𝕤𝕒 ℂ𝕝𝕒𝕦𝕕𝕚𝕠 (@vanessaclaudio)

“El poder del amor” está a punto de llegar a su fin, y hace algunos días Vanessa Claudio confirmó que habrá una segunda temporada del programa, manejando la posibilidad de fungir como conductora de nuevo: “Aquí estaré, si así me lo permiten nuevamente”. View this post on Instagram A post shared by En Contacto (@encontactoecuavisa)

