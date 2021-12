Así es el ‘Rinconcito en el Cielo’, el hermoso rancho de Ramón Ayala ‘El Rey del Acordeón’

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

El cantante mexicano Ramón Ayala, de 76 años y quien es conocido como ‘El Rey del Acordeón’, es un apasionado de la vida de campo y así lo presume con los reiterados videos y fotografías que comparte al interior de su rancho situado en Edinburg, Texas.

El rancho, que es conocido como ‘Rinconcito en el Cielo Ranch’ en honor a una de sus más celebres canciones, es muy característico desde la puerta de acceso, al llamar la atención por su imponente portón, por su fachada pintada en naranja y por tener grabadas las letras ‘R’ y ‘A’, en una clara referencia a las iniciales de su nombre y apellido.

Al interior, tal y como lo hemos podido ver en algunos materiales, goza de unas muy extensas áreas verdes, de lago artificial, de corrales, de caballerizas, de todo tipo de ganado y hasta de una sala de trofeos, en la que conserva algunos de sus premios más preciados

“El rancho no es muy grande, por eso mismo le llamamos ‘Rinconcito en el Cielo’ porque es un lugar chico, no es grande, pero también por la canción, que es una de las canciones que pegaron fuertísimo”, confesó el intérprete en entrevista con el programa ‘Escándalo TV’ hace más de 10 años.

En algunos de los materiales que ha compartido se aprecia lo bien que la pasa cuidando a sus ovejas, sus vacas, sus cabras, sus cedros, sus conejos, sus palomas, sus gallinas, sus gallos, sus patos y hasta a su perro ovejero, dejando en claro que, a pesar de la edad, él sigue haciéndose cargo del cuidado de sus animales y de su propiedad. View this post on Instagram A post shared by Ramon Ayala (@iamramonayala)

También nos ha presumido que él mismo recorre sus extensas tierras a bordo de un tractor y así lo seguirá haciendo hasta que la salud y la vida se lo permitan. View this post on Instagram A post shared by Ramon Ayala (@iamramonayala)

Casa en Hidalgo, Texas

Además de este rancho, Ramón Ayala posee una casa más en la comunidad de Hidalgo, en Texas, donde, incluso, tiene una calle a su nombre, la Ramón Ayala Dr.

Ahí suele realizar año con año una tradicional posada navideña en la que regala miles de obsequios a niños en situación de pobreza, por lo que habrá que estar atentos a la de este año, pues la del 2020 tuvo que suspenderse debido a la emergencia sanitaria.

