Así es la mansión de la que Wanda Nara se deshará tras la infidelidad de Mauro Icardi

La animadora argentina Wanda Nara, de 34 años y quien recientemente se reconcilió con Mauro Icardi tras descubrirlo en una infidelidad con la China Suárez, decidió que había llegado el momento de dar una vuelta a la página y deshacerse de la imponente mansión que tenían en Francia, donde vivían en compañía de sus hijos.

De acuerdo a los periodistas Ángel de Brito y Juan Etchegoyen, la también presentadora fue vista sacando su equipaje de la lujosa casa que alquilaban en París, por lo que sería cuestión de días o semanas para que se cambien de residencia.

“Hay camiones de mudanza en la puerta de la casa de Wanda Nara”, señaló de Brito en el programa ‘Los Ángeles de la Mañana’.

La mudanza de la hermana de Zaira Nara se debería a las malas vibras que ha detectado en el sitio desde que descubrió las infidelidades de Icardi, por lo que habría optado por soltar los bienes materiales y hacer su máximo esfuerzo para buscar rescatar su relación.

“Lo que si me dijeron es que la casa donde están ahora es muy linda, pero después de lo que pasó habría una energía rara, con la cual no querrían seguir conviviendo”, replicó Etchegoyen.

Así es la casa francesa de la que se desharán para revivir la llama de la pasión

Terraza

La parejita vivió desde el 17 de junio de 2020 en una imponente casa en compañía de Francesca e Isabella, sus hijas, así como de Valentino, Constantino y Benedicto, los hijos que la también presentadora tuvo con Maxi López.

“Nueva casa en París”, escribió la hermana de Zaira Nara en una imagen que muestra a sus cinco hijos sentados alrededor de una mesa de exterior que decidieron ubicar en su terraza y desde la que tienen espectaculares vistas de sus áreas verdes.

Cocina

Días más tarde nos mostró su cocina gracias a unos exquisitos pancakes que prepararon sus dos hijas.

Está equipada con una alacena de color blanco, con electrodomésticos de acero inoxidable y con una gran isla a centro que es utilizada para preparar los alimentos.

Comedor

Su comedor está compuesto por una mesa en forma de óvalo con espacio para ocho sillas de tono oscuro, por lo que cuenta con el sitio más que suficiente para que todos los integrantes de su numerosa familia puedan comer juntos.

También tienen ahí un sillón rojo individual, una lámpara de piso y una espectacular vista al jardín a través de una puerta.

Sala

Su sala, al igual que varias de las habitaciones, cuenta con un gran espejo con marco dorado, en donde la también corista ama retratarse.

La habitación está conformada por tres cómodos sofás de color café y por una guitarra con la que Wanda y Mauro ponen a prueba su habilidad con este instrumento musical. View this post on Instagram A post shared by Wanda nara (@wanda_nara)

También nos ha presumido una segunda sala, la cual es un auténtico monumento al ego, al contar con varias fotografías de ella posando con mucha sensualidad para la cámara. View this post on Instagram A post shared by Wanda nara (@wanda_nara)

Recámara

Su recámara nos las mostró cuando lució ante sus seguidores el disfraz que decidió usar para Halloween, con lo que nos permitió atestiguar lo grande que es la habitación que comparte con el jugador de la Selección de Argentina. https://www.instagram.com/p/CHDYeIHBacG/embed/

Baño principal

Con una selfie frente al espejo, la también corista nos permitió conocer la intimidad de su baño y la bañera donde se da unos relajantes baños de espuma. View this post on Instagram A post shared by Wanda nara (@wanda_nara)

Clóset

Como toda diva que es, la nacida en Buenos Aires tiene una clóset muy extenso, en el que guarda sus más diversos outfits y calzado.

También cuenta con un gran espejo, en el que ama modelar su ropa interior, tal y como lo pudimos notar en la más reciente foto que compartió en Instagram. View this post on Instagram A post shared by Wanda nara (@wanda_nara)

Jardín

Su jardín es muy extenso y cuenta con el suficiente espacio para que el futbolista del Paris Saint-Germain pueda entrenar, pero también para que sus hijos se puedan divertir a lo grande.

En una imagen Wanda se mostró bronceándose en una cama de sol, mientras sus hijos se daban un chapuzón en una piscina hinchable. View this post on Instagram A post shared by Wanda nara (@wanda_nara)

Piscina

Además de la piscina hinchable, la familia tiene otra más cubierta de muy buen tamaño, por lo que los siete integrantes pueden disfrutarla al mismo tiempo y sin estorbarse. View this post on Instagram A post shared by Wanda nara (@wanda_nara)

Gimnasio

Su figura de infarto no es obra de la casualidad, pues, al igual que su pareja, Wanda es una amante del ejercicio y así lo presume en el gimnasio muy completo que tienen en casa. View this post on Instagram A post shared by Wanda nara (@wanda_nara)

