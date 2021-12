El extraño top que usó Karol G le remarcó todo el busto

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

La colombiana Karol G ya ha dejado su natal Medellín, donde enamoró a muchos durante varios días cantando un Vallenato y donde recorrió las calles de Colombia haciendo que todos se volcaran para conocerla y estar cerquita de ella. Durante sus conciertos ahí, Karol G estrenó un extraño top que le remarcó la parte del busto y dejó a más de uno hablando.

Era una especie de corsé alto que tenía un agujero justo en el medio de sus senos, por el que se podía ver una tela casi transparente color fluorescente. Aunque la prenda no era reveladora, no se puede negar que el extraño top que usó Karol G centró la atención en su busto. View this post on Instagram A post shared by Space City Frequency (@spacecityfrequency) (Girar a la derecha)

Pero no sólo la belleza de la reguetonera dio de qué hablar en Colombia. También todas las actividades que realizó. La misma fue a la cárcel de mujeres Pedregal de Medellín, donde compartió un buen rato con las reclusas. También recibió con especial cariño a su club de fans en ese país y recorrió las calles de San Antonio de Medellín, haciendo que todos los residentes salieran a gritarle todo el cariño y orgullo que sienten por la colombiana. View this post on Instagram A post shared by KAROL G NEWS✨ (@karolg.news)

Karol G y su equipo de trabajo ya dejaron Colombia y volvieron a los Estados Unidos para seguir con parte del Bichota Tour por distintas ciudades como Houston y Chicago. Además se dejó ver tan contenta, que publicó una foto mostrando casi todos sus senos y mandando a su fans a “Prender el velón“. Sin pasar por los sensuales hilos dentales con los que Karol G ha acalorado cada una de las audiencias ante las que se ha presentado. View this post on Instagram A post shared by KAROL G (@karolg)

Pero no hay duda que el momento cubre de esta gira ha sido sin duda alguna el hecho que Karol G y Anuel AA cantaran juntos en El Coliseo de Puerto Rico, donde mientras todos esperaban un beso entre los ex “bebecitos”, La Bichota decidió agradecerle ante miles de personas todo lo que ha hecho por ella y todo lo que la acompañó en sus sueños. Ya después en el camerino, ambos reguetoneros pasaron la página y dejaron saber por medio de unas tiernas fotos, que ahora son unos muy buenos amigos. View this post on Instagram A post shared by KAROL G (@karolg)

