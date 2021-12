Conoce la casa donde vivía ‘Doña Magos’, personaje de Carmen Salinas en ‘Mi Fortuna es Amarte’

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

El pasado 8 de noviembre se estrenó en México la telenovela ‘Mi Fortuna es Amarte’, proyecto que significó el último para la gran actriz Carmen Salinas, quien murió la noche del jueves 9 de diciembre a los 82 años.

Ahí dio vida a ‘Doña Magos’, una abuelita capaz de darlo todo por sus nietos: ‘Chente’, ‘Juanga’ y ‘Pepe Pepe Ramírez Pérez’, quienes recibieron esos nombres en honor a Vicente Fernández, a Juan Gabriel y a José José.

La trama se centra en la historia de ‘Chente’ (David Zepeda) y de ‘Natalia’ (Susana González), quienes se vieron obligados a vivir bajo el mismo techo tras pasar por terribles capítulos en su vida.

Ella pasó de vivir en la riqueza a no tener nada después de que su esposo, ‘Adrián Cantú’ (Sergio Sendel), la dejara por su mejor amiga tras 20 años de matrimonio, mientras que él cayó víctima de un fraude financiero orquestado por el propio ‘Adrián’, lo que provocó que perdiera el poco dinero que había logrado ahorrar durante su matrimonio con ‘Lucía’ (Adriana Fonseca).

“Abuelita, el marido de ‘Natalia’ es un desgraciado que huyó con su amante y dejó a la señora y a sus hijas sin un quinto, tiradas en la calle. Para acabarla de amolar, ese gandalla le robó a un chorro de gente, incluyéndome a mí”, le confesó ‘Chente’ a ‘Doña Magos’ en su momento.

Ese par de situaciones provocaron que se convirtieran, sin quererlo, en roommates, pues ‘Chente’ compró, sin saberlo, la casa que en realidad pertenecía a ‘Natalia’ y a sus hijas.

“La casa es de la señora y bien pudo quitársela a ‘Chente’, pero de buena gente le respetó el contrato de compra-venta. Es que aquí tu nieto le dio un montón de lana al marido de la ñora esa y pues se lo tranzó”, le contaron ‘Pepe Pepe’ y ‘Juanga’ a su abuelita.

La casa en cuestión, a la que con el pasar de las capítulos se mudó ‘Doña Magos’, es de dos pisos y llama la atención por su fachada en color azul, por su reja y herrería de color blanco, por su techo de teja y por su balcón decorado con tres macetas.

Al interior el inmueble está pintado de tonos mamey y su decoración es de estilo colonial, al contar con los tradicionales arcos. View this post on Instagram A post shared by Mi fortuna es amarte (@mifortunaesamarte)

Cocina

La cocina es semiabierta, algo amplia y está decorada con cenefas con flores. Está equipada con una alacena de color café, con repisas, con electrodomésticos de acero inoxidable, con una mesa de centro y con un barra forrada de azulejo que puede funcionar para preparar los alimentos, pero también como desayunador. View this post on Instagram A post shared by Mi fortuna es amarte (@mifortunaesamarte)

Comedor

Su comedor, ubicado justo a un costado de la sala y de la cocina, está compuesto por una mesa rectangular con sillas con detalles en herrería, así como por una vitrina donde guardan la vajilla y algunos artículos decorativos. View this post on Instagram A post shared by Mi fortuna es amarte (@mifortunaesamarte)

Sala

La sala está conformada por sofás rústicos con coloridos cojines, por una mesa de centro, por una alfombra café, por mesas letales, por cortinas que combinan los colores naranja, gris y blanco, así como por diversas plantas y por el altar en memoria de ‘Lucía’. View this post on Instagram A post shared by Mi fortuna es amarte (@mifortunaesamarte)

Recámara de ‘André’

El pequeño ‘André’, quien nació producto del amor de ‘Chente’ y de ‘Lucía’, es una apasionado del Club América, razón por la que su habitación la decoró con diversos elementos alusivos al equipo de sus amores, incluida su ropa de cama. View this post on Instagram A post shared by Mi fortuna es amarte (@mifortunaesamarte)

