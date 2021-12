Adamari López y Jacky Bracamonte se llenan de barro vistiendo unos sexys trajes de baño

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

El día de ayer se celebró el Miss Universo 2021 y, como en los últimos años, Jacky Bracamontes estuvo ahí para conducirlo especialmente para Telemundo. Pero este año, la conductora de Hoy Día, Adamari López también estuvo en el mismo en calidad de jueza, tal cual como hizo con el reality de Así se Baila. Pero, una vez culminado el concurso, Adamari López y Jacky Bracamontes se pusieron unos sexys traje de baños, nada vulgar, y se llenaron de barro.

Obviamente, esto podría volarle la imaginació a cualquiera, pero la verdad es que aunque son de las mujeres latinas más bellas del mundo, todos los comentarios era halagándoles la belleza y calidad humana. Pero resulta, que tanto Adamari López cmo Jacky Bracamontes se juntaron de barro para probar el mismo del Mar Muerto, el cual según dicen tiene muchas propiedades y minerales. Ya sabemos que ambas famosas andan en la carrera por lucir cada vez mejor y estar más saludables.

Hace más de un año, Jacky Bracamontes se hizo una cirugía de abdomen, pues sus múltiples embarazos habían dejado pequeñas secuelas. En cuanto a Adamari López es impresionante su cambio físico, el cual ha dado mucho qué hablar en los últimos meses. Los rumores sobre una posible operación de estómago siguen latentes, pero la verdad es que no importa si esa sea la razón o si por el contrario fue su buena disposición y disciplina para el nuevo estilo de vida que está llevando, el cual la hacen lucir casi perfecta por dentro y por fuera. View this post on Instagram A post shared by Adamari Lopez (@adamarilopez) View this post on Instagram A post shared by Jacky Bracamontes (@jackybrv)

Lo cierto es que ambas famosas disfrutaron de un día de playa pero llenas de barro con unos muy bonitos traje de baño y dándose un merecido descanso del duro trabajo que han realizado durante este 2021. También hay que aplaudirles la excelente participación tanto a Jacky Bracamontes como de Adamari López ayer, junto a su también compañero Cristián de la Fuente en la elección de la Miss Universo 2021, donde Harnaaz Sandhu, representante de La India, se coronó como ganadora. View this post on Instagram A post shared by Adamari Lopez (@adamarilopez)

Sigue leyendo:

VIDEO: Adamari López se deja ver sin una gota de maquillaje y sorprende con el gran cambio

¡Duelo de guapas! Adamari López y Jacky Bracamontes se han reunido previo al estreno de ‘Así se baila’ y dan cátedra de estilo

Video: Jacky Bracamontes presume en house tour ‘la casa de los sueños’ de sus cinco hijas