Andrea Meza, ex Miss Universo, es el nuevo talento de la cadena de Telemundo

La ganadora del Miss Universo 2020, Andrea Meza, tiene un nuevo trabajo y no tiene mucho que ver con el modelaje. La mexicana será el nuevo talento de Telemundo en materia de entretenimiento desempeñándose con corresponsal en esa fuente. La misma colaborará para los programas “En Casa con Telemundo“, “Latinx Now!” y todos los especiales que realiza la cadena.

Inmediatamente después de coronar a Miss India, Harnaaz Sandhu, como la nueva Miss Universo 2021 durante la transmisión de anoche de la 70ª edición de la competencia internacional, Andrea Meza de México, la ahora ex Miss Universo, inicia una nueva etapa como corresponsal de entretenimiento para Telemundo. Cambiando su corona por un micrófono, Andrea Meza contribuirá a los programas nacionales de entretenimiento de la cadena y se convierte así en el nuevo talento de Telemundo. View this post on Instagram A post shared by Andrea Meza (@andreamezamx)

“Estoy muy agradecida por las oportunidades que la vida me presenta y muy emocionada de empezar esta nueva etapa en mi vida profesional con mi familia de Telemundo”, dijo Andrea Meza, Miss Universo 2020. Por su parte, Ronald Day, Presidente de Entretenimiento y Contenido de Telemundo aseguró: “Andrea le mostró al mundo quién es, lo que le apasiona y lo que es capaz de lograr cuando ganó el codiciado título de Miss Universo durante la 69ª edición de la competencia a mediados de este año… Estamos felices de darle la bienvenida a Andrea a la familia de Telemundo y verla compartir sus talentos con nuestros televidentes en todo el país”. View this post on Instagram A post shared by Andrea Meza (@andreamezamx)

Representando a su país, México, Andrea Meza de la ciudad de Chihuahua fue coronada como la ganadora de la 69ª edición de Miss Universo durante la transmisión exclusiva de Telemundo de la competencia internacional el pasado mes de mayo. Durante este año, ha formado parte de especiales de Telemundo tales como los “Premios Billboard a la Música Latina” y el “Macy’s Thanksgiving Day Parade”. Andrea cuenta con una licenciatura en ingeniería informática y es activista, enfocada en los derechos de las mujeres, la concientización del VIH y la erradicación de la violencia de género. También es certificada como maquillista, modelo y es la embajadora oficial de turismo de su ciudad natal, Chihuahua. Fuera de sus labores profesionales, le apasiona mantenerse activa y llevar un estilo de vida saludable, además de disfrutar de los deportes extremos. View this post on Instagram A post shared by Andrea Meza (@andreamezamx)

