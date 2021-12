Desgarradora imagen de Doña Cuquita, viuda de Vicente Fernández, sobre el féretro del cantante

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

La viuda de Vicente Fernández, Doña Cuquita, ha acompañado a su última morada a quien fuese su compañero sentimental y esposo por 58 años. Desde el Rancho los Tres Portillos, María del Refugio Abarca Villaseñor, estuvo junto a sus hijos y nietos dándole el último adiós a El Charro de Huentitán y la imagen de la Doña Cuquita sobre el féretro donde descansan los restos de su esposo es realmente desgarradora.

Desde el 27 de Diciembre de 1963 Doña Cuquita y Vicente Fernández habían estado juntos. Pese a lo difícil de la carrera del cantante y los constantes viajes, se mantuvieron unidos en matrimonio criando así juntos a sus hijos: Alejandro Fernández, Gerardo Fernández, Alejandra Fernández y Vicente Fernández Jr. Las imágenes de una Doña Cuquita totalmente destrozada llorando y hablando sobre el féretro de Vicente Fernández ha quebrado a todo México y parte del mundo. View this post on Instagram A post shared by La Gambeta ⚽ (@lagambetasports)

Justo cuando la hija de ambos, Alejandra Fernández llegaba al Rancho los Tres Potrillos para darle el último adiós a su padre en compañía de su familia, la prensa se le acercó y la misma dijo que Doña Cuquita estaba tranquila. Sin embargo, puede ser que el ver a todos sus nietos, bisnietos e hijos despidiendo a Chente, la haya quebrado en ocasiones. Sobre todo cuando su hijo Alejandro Fernández cantó la canción “Amor de los Dos” a su lado y junto a al féretro del cantante. View this post on Instagram A post shared by Andrea Garcés Hernández 🐴%😍 (@andreagarcesh1970)

Desde que la carroza fúnebre salió del hospital con el cuerpo de Vicente Fernández en dirección a la funeraria, donde prepararon los restos del cantante para dirigirlos al Rancho los Tres Potrillos, los fanáticos del mismo ya habían iniciado el camino hacia la vivienda familiar. Ahí los recibió Vicente Fernández Jr. en un principio, quien muy amablemente salió a a agradecerles a todos y a explicar cuál era el protocolo para pasar a despedirse de uno de los más grandes de la música ranchera en México, Vicente Fernández. View this post on Instagram A post shared by Chicapicosa (@chicapicosaa)

Sigue leyendo:

AMLO lamenta el fallecimiento de Vicente Fernández

Video: Gerardo Fernández, el hijo de Vicente Fernández, acusado de nexos con el narco

Las 10 mejores películas de Vicente Fernández

Murió Vicente Fernández: ídolo de México, la música y gran aficionado de las Chivas de Guadalajara [Video]