Familiares de Vicente Fernández se despiden del cantante a través de las redes sociales

Mientras se lleva a cabo el homenaje a Vicente Fernández en el rancho Los Tres Potrillos, su hijo, el cantante Alejandro Fernández, publicó en su cuenta de Instagram varias fotografías tomadas en distintas etapas de su carrera, acompañado por su papá. El mensaje que escribió a don Vicente fue: “Las luces nunca brillaron más en el cielo. Sin duda alguna, no pude haber pedido un mejor padre, amigo y maestro. Gracias por mostrarme el camino. Y aunque te extrañemos a diario, tu espíritu y voz vivirán por siempre en tu familia, en tu pueblo y en tu gente. Te amo pa ♥️ Pd. Enséñales cómo armar un buen palenque allá arriba pa festejar tu llegada. Buen viaje, mi querido viejo”. 🐎

En cuanto a América Guinart (ex esposa de Alejandro), complementó su publicación con un texto dirigido al cantante, a quien siempre llamó “Papá Vicente”: “Se apaga una estrella pero su brillo quedará siempre entre nosotros 🌟 un adiós muy difícil!! Mucho que agradecerle papá Vicente 🙏🏻Gracias por presentar a mis papás y contribuir así a que yo viniera al mundo!! Gracias por su amor y sus detalles!! Vuele alto como lo hizo en vida. Vivirá siempre en mi corazón y en el de millones de personas que lo amamos” 🙏🏻♥️

Alex Fernández, el nieto de don Vicente, recibió el apoyo de éste desde el inicio de su trayectoria artística, y le escribió: “Esta es la ultima foto que tengo contigo tata… estábamos brindando por la llegada de Mía al mundo… no tengo suficientes palabras para describir lo que siento…. Solo te puedo decir que eres mi ídolo, te agradezco por todo el apoyo y cariño incondicional que siempre me diste, toda la vida, y que sepas también que siempre fuiste como un padre para mi… te amo como no te imaginas… siempre te voy a extrañar… ahora vives en mi corazón, estoy seguro que siempre me vas a acompañar a todos lados para guiarme y cuidarme. DEP” 🙏🏼 View this post on Instagram A post shared by Alex Fernández (@alexfernandez.g)

Finalmente, América Fernández compartió dos imágenes en las que aparece ella y su hermana gemela Camila junto con su abuelo Vicente, incluyendo en uno de los posts emojis de corazón y en otro la frase “Te amo siempre tata🤍”. View this post on Instagram A post shared by América (@americafdzzg) View this post on Instagram A post shared by América (@americafdzzg) View this post on Instagram A post shared by América (@americafdzzg)

