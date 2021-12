Más famosos comparten recuerdos de Vicente Fernández en Instagram

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

La muerte de Vicente Fernández ha impactado a nivel internacional, y muchos famosos se han sumado al gran número de artistas que publicaron en Instagram imágenes y recuerdos del máximo exponente de la música vernácula en México.

Miguel Bosé envió sus condolencias a la familia de don Vicente, con el mensaje: “Con profunda y sentida tristeza, vaya mi más sentido pesar a toda la familia de VICENTE FERNÁNDEZ por su terrible pérdida. Descanse en paz. A mi querido Alejandro en especial, un abrazo inmenso y todas mis fuerzas”.

El cantante Raphael tuvo la oportunidad de grabar a dueto con Vicente Fernández el tema “Volver, volver”, y publicó en su cuenta un video de su encuentro con el charro de Huentitán, así como una foto de los dos posando en el rancho Los Tres Potrillos: “Querido Vicente. Gran cantante, gran señor y gran amigo! Siempre te recordaré con mucho afecto!

Raphael”.

Roberto Carlos fue otra de las estrellas que compartió el escenario con Vicente Fernández, y lo reflejó en el mensaje que le dedicó: “Gran Vicente Fernández (@_vicentefdez), Tuve el honor de conocerlo y hacer un dueto con él. Un gran artista y una persona de muchas cualidades. Que nuestro Dios de la bondad lo proteja y lo bendiga siempre. Amén”. View this post on Instagram A post shared by Roberto Carlos (@robertocarlosoficial)

Un gran fan de don Vicente es Chayanne, y acompañó una foto que publicó con un texto dirigido a la familia de Chente: “Un grande se queda siempre en el recuerdo, en nuestros corazones y en esa gran historia musical irrepetible. Doña Cuquita, Vicente, Gerardo, Alejando y toda la familia, mi fuerte abrazo y que Dios les traiga paz”.🙏🏼 View this post on Instagram A post shared by Chayanne™ (@chayanne)

José Luis Rodríguez “El Puma” recordó a Vicente con varias fotografías de su encuentro en Guadalajara, donde se dieron un abrazo y contaron historias de sus vidas: “El Charro de México, una de las voces más representativas de los últimos tiempos del folklore mexicano, mi querido Vicente. Cuando me recibiste hace un par de años en tu rancho en tu amada Guadalajara con esa alegría que te caracterizaba, no imaginé que esas horas que compartimos anécdotas e historias, sería nuestra última conversación en persona”. View this post on Instagram A post shared by José Luis Rodríguez EL PUMA (@elpumaoficial)

Uno de los mensajes más extensos para Vicente Fernández fue el que compartió Julio Iglesias, quien se consideraba un gran amigo de el charro de Huentitán: “Mi queridísimo Vicente: contigo se va la voz más universal que ha dado la música mexicana. Qué bonito y emocionante era siempre cantar a tu lado. Todos sabemos que tu voz se queda en el alma de millones y millones de gentes que te aman, siempre serás nuestro Rey. Yo personalmente siempre que estábamos juntos me sentía completamente feliz. Recuerdo aquel día inolvidable en tu rancho de Guadalajara. Cuántas confidencias y cuánto cariño. Siempre nos quedará la eternidad para seguir cantando juntos. En estos momentos quiero enviar a tu mujer y a tus hijos queridísimos mi mas sentido pésame. Que grandeza Alejandro que heredarás la maravillosa voz de tu padre”. View this post on Instagram A post shared by Julio Iglesias (@julioiglesias)

Salma Hayek también compartió un menasje y un video que muestra a Vicente Fernández interpretando su clásico tema “El rey”: “Se nos fue el rey 👑 de la canción Mexicana pero que Viva Vicente Fernandez !!!!!! Por siempre en nuestros corazones ♥️ Mi mas sentido pésame para su familia que tuvo la bendición de disfrutarlo de cerca D.E.P.” View this post on Instagram A post shared by Salma Hayek Pinault (@salmahayek)

