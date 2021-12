Malillany Marín presume su cuerpo en ajustado traje de baño antes de ir a la piscina

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Malillany Marín ha sorprendido a todos sus seguidores al publicar en su cuenta de Instagram fotografías y videos que la muestran en el spa de un exclusivo resort en la ciudad de México, luciendo su escultural figura en un ajustado traje de baño blanco. Ella informó que en unos días celebrará su cumpleaños número 41.

La bella actriz y bailarina cubana posó muy sensual en el sauna, para después dirigirse a la piscina del spa, grabándose ella misma y tomando una panorámica de la ciudad.

Hace algunos días Malillany lució sus curvas en un bikini amarillo durante su viaje a Miami, y ahora hizo lo mismo en México, desde las alturas, pero usando uno de color nude; el mensaje que escribió en su más reciente publicación fue: “Cdmx no tiene sólo el ángel de la navidad. El Angel de la independencia nos acompaña siempre . Qué bonita es mi ciudad! Day spa 🧖‍♀️ Diciembre con el verano y procurando bronceado ! Good morning 😇🌞” View this post on Instagram A post shared by Malillany Marin (@malillanymarin) View this post on Instagram A post shared by Malillany Marin (@malillanymarin)

