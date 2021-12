La Chiquibaby sorprende con vestido de encaje transparente en Hoy Día y a pocos meses de haber dado a luz

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

La presentadora de Hoy Día, la Chiquibaby ha dejado a todo el mundo en un tacón al presentarse a hacer la emisión del programa que conduce junto a Adamari López, entre otros, con un vestido de encaje transparente y un cuerpazo de impacto a los pocos meses de haber dado a luz a su hija Capri Blu.

Muchas son las famosas que deben luchar contra su sobrepeso después de haber tenido un bebé. Son inimaginables todas las cosas que hacen para tratar de recuperar la figura. Pero, para la Chiquibaby parece haber sido tan fácil como tomarse un vaso de agua. Esto no quiere decir que la periodista de Telemundo no haya hecho ningún tipo de esfuerzo, pero ciertamente tiene unos genes envidiables. Fe de esto es el vestido blanco de encaje que le transparentaba todos sus atributos.

La Chiquibaby se ha ido incorporando poco a poco a sus actividades cotidianas después de haber pasado un buen tiempo pegada a su hija. Sin embargo, siempre presume a la chiquita en las redes sociales y sus fanáticos no paran de lanzarse floras a ambas. View this post on Instagram A post shared by MamásLatinas (@mamaslatinas)

“Tal palo, tal la hija jajajaj que bellas”, “Quiero desde ya que sea la novia de mi hijo”, “Cómo hiciste para bajar de peso tan rápido. Eres la Barbie Chiquibaby“, “Se nota que es mexicana. Desde ya bella y chambeando” y “Estás más bella que antes de ser mamá”, dijeron algunos de los seguidores de la conductora de Hoy Día. View this post on Instagram A post shared by STEPHANIE HIMONIDIS 🇲🇽 🧿 (@chiquibabyla)

La periodista se ha convertido además en toda una mamá fit, donde se deja ver muy activa, trabajando y también diviertiendose cuando el tiempo se lo permite.No hay duda que la Chiquibay es el mejor ejemplo de mujer latina. View this post on Instagram A post shared by STEPHANIE HIMONIDIS 🇲🇽 🧿 (@chiquibabyla)

