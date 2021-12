La hija de Mayrín Villanueva sorprende al posar en microbikini estampado

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

A través de sus historias de Instagram, Romina Poza (la hija mayor de la actriz Mayrín Villanueva) sorprendió a sus seguidores con una sexy selfie en la que aparece usando un microbikini estampado, dejando claro que heredó la belleza y buena figura de su famosa madre.

Romina cuenta con más de 200,000 seguidores en Instagram; recientemente acudió a un retiro junto con su familia y declaró que esto le ayudó mucho para su desarrollo espiritual y personal: “Creo que lo más importante es el dejar ser y dejar fluir. Algo que me gustaba de todas las meditaciones era contestarte a tí mismo”. View this post on Instagram A post shared by The life of R (@rominapozav)

Hace unos días la chica de 21 años visitó Playa del Carmen y disfrutó mucho el estar en la playa, luciendo su cuerpo en un microbikini de animal print. Entre los comentarios de las fotos que Romina publicó destaca el de Mayrín Villanueva, quien escribió: “Tan guapa😍🔥”. View this post on Instagram A post shared by The life of R (@rominapozav)

