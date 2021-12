Penélope Cruz fue celebrada a lo grande y muy elegantemente en Nueva York

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Aunque se ha quedado fuera de las nominaciones a los Globos de Oro, su última película ‘Madres paralelas’ dirigida por Pedro Almodóvar reconfirma que Penélope Cruz es una estrella de las actrices más multifacéticas que existen. Por eso, la actriz ha sido reconocida y celebrada en Nueva York nada más y nada menos que por el MoMa, Museo de Arte Moderno de Nueva York.

Penélope Cruz, quien también es la esposa del actor Javier Bardem, acudió a la cita en la ciudad de Nueva York con un look deslumbrante, gracias a su espectacular vestido rojo de Chanel, y muy apropiado para su papel de protagonista indiscutible en la fiesta donde una de las instituciones más importantes como lo es el MoMa la celebró. Muchos actores y personajes del cine se dieron cita en el encuentro para darle un merecido homenaje a la gran diva del cine español. View this post on Instagram A post shared by RICKY MARTIN OFC JPUS ESPAÑA (@jpuspain)

Como se pudo ver, en las fotos que han trascendido de la celebración que le hicieran a Penélope Cruz, se nota que la misma disfrutó de la compañía de Ricky Martin, Rosalía, Diane Kruger, Anne Hathaway, Rebecca Hall y Zac Posen, por nombrar a algunos de los muchos famosos que asistieron a tan sofisticado homenaje. Eso sí, a la hora de repartir agradecimientos, la madrileña quiso subrayar a su entrañable amigo que además ha sido el artífice de gran parte de su carrera, el gran director de cine, Pedro Almodóvar. View this post on Instagram A post shared by Penélope Cruz (@penelopecruzoficial)

“No recibiría este homenaje y celebración en el MoMa de Nueva York si no hubiera tenido el privilegio de trabajar con directores brillantes, que me han inspirado, enseñado, y me han ayudado a crecer como artista y como persona. Quiero agradecerles a todos esta noche, y en especial a mi Pedro, que me instruyó para no tener miedo y confiar en mí misma. Con él sigo aprendiendo a actuar”, fueron partes de las palabras que dijo Penélope Cruz desde la ciudad de Nueva York. View this post on Instagram A post shared by Anne Hathaway (@annehathaway)

