Sanador de estrellas: conoce al mexicano que ha tratado lesiones de Andrés Guardado, Rodolfo Pizarro y reconocidos Grandes Ligas

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

Las lesiones son los principales males que atentan contra la carrera de los deportistas. Por mucho talento que tenga un atleta, una vida llena de lesiones pueden influir en su trayectoria e incluso en una corta carrera deportiva. Ante estos males existen personas como Jorge Rivera, doctor mexicano en el que han confiado deportistas de la talla de Andrés Guardado, Rodolfo Pizarro y Miguel Rojas.

Con tan solo 29 años de edad, grandes deportistas han dejado en las manos de Rivera sus rehabilitaciones. El mexicano es licenciado en Fisioterapia (México) y también tiene un Máster en Osteopatía (España).

“Me dijo que en una semana ya debería estar lanzando otra vez, cosa que me pareció un poco exagerado, pero la terapia funcionó al 100% y en una semana ya estaba lanzando otra vez. Desde entonces, siempre acudo a él cuando tengo alguna molestia física, porque en sus manos dejo todo lo que es el sentido de salud de mi cuerpo”, explicó Luis Avilán, lanzador venezolano de los Washington Nationals que también tuvo un paso por los New York Yankees y Ángeles Dodgers.

Rivera también tiene entre sus especialidades la kinesiología y entrenamiento atlético. El doctor mexicano ha colaborado con el mejoramiento del estado físico de los deportistas y su desarrollo corporal.

“Tiene como unos métodos muy modernos, por así decirlo. No solo te ayuda a rehabilitar de algún dolor o molestia, sino que te ayuda a estar mejor físicamente en todos los aspectos. Mi rendimiento ha sido más activo, más potencia, más rápido, menos lesiones. Me muevo mucho mejor en la cancha desde que trabajo con él”, reconoció Manuel Viniegra García, futbolista de los Gallos Blancos del Querétaro de la Liga MX.

En este sentido, Jorge Rivera está dejando su grano de arena en el deporte. Ya son muchos los atletas que han dejado en sus manos la evolución de su estado físico con la intención de poder mantenerse activos y continuar aportando a sus instituciones.

“La vida de un pelotero es difícil. Es el deporte en que más partes del cuerpo tienes que usar, y Jorge me ha ayudado a fortalecer codos, tobillos y cadera”, explicó Víctor Mesa Jr. pelotero de los Miami Marlins. View this post on Instagram A post shared by Sport Physical Therapist (@jorgeriverapt)

También te puede interesar:

· ¿Andrés Guardado regresa al Atlas? El futbolista mexicano le mandó un mensaje a los aficionados de la Liga MX

· La Liga MX es la responsable de que los futbolistas mexicanos no vayan a Alemania

· Chivas resentido: el título de Atlas generó “coraje” en el Rebaño Sagrado