Con oso gigante, al estilo Derbez, Aracely Arámbula disfruta como niña su decoración navideña

La actriz Aracely Arámbula, de 46 años, volvió a conquistar las redes sociales con una fotografía que la muestra disfrutando como niña los adornos de su imponente mansión por Navidad.

Por medio de la postal, difundida a través de Instagram, la famosa ‘Chule’ nos dejó ver parte de la decoración de su jardín, la cual llama la atención por la enorme escultura de un oso de color rojo, un adorno similar al que los Derbez o Eva Longoria pusieron en sus hogares.

Su decoración de exteriores fue completada por un cascabel dorado de grandes dimensiones.

“Disfrutando como niña. Abrazos de oso en estas fiestas que están ya a la vuelta de la esquina, Navidad y que siempre permanezca el espíritu de paz y de alegría. Que nunca dejemos de soñar, de jugar, de sorprendernos y de gozar los buenos momentos. Que nunca se pierda nuestro espíritu de niños eternos”, fue el texto con el que acompañó su publicación.

En semanas anteriores, la ex de Luis Miguel ya nos había mostrado cómo habían quedado los interiores de su casa por Navidad, cuya logística corrió a cargo de una empresa experta en la materia.

Gracias a los materiales que compartió pudimos notar que optó por una decoración un tanto saturada, la cual cubre por completo su árbol de Navidad, por lo que desconocemos si es del tradicional color verde, si es blanco o si detrás de tanto adorno en verdad hay un árbol.

Sus adornos, que son de grandes proporciones, están compuestos por luces cálidas, por esferas blancas y rojas, por un cascanueces, por muñecos de jengibre, por golosinas, por copos de nieve, entre otros elementos. View this post on Instagram A post shared by Fan de los famosos (@fandelosfamosxs)

El árbol fue colocado justo a un costado de las ventanas, por lo que se puede contemplar desde el exterior. View this post on Instagram A post shared by Fan de los famosos (@fandelosfamosxs)

