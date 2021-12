Alicia Machado publica sexy bikinazo y sorprende con su abdomen plano

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

Hace apenas unos días Alicia Machado subió su camisa y mostró su secreto para lucir una cintura de impacto. Además de 5 tips que dio a sus fans y seguidores para que, como ella, puedan perder peso en tiempo récord. Para que le crean que, como toda ex Miss Universo, sus secretitos funcionan, Alicia Machado publicó en su cuenta de Instagram un foto con un sexy bikini y presumiendo su abdomen plano.

La misma Alicia Machado que entró a La Casa de los Famosos no es la misma que Alicia que ganó la competencia con una impresionante diferencia. La actriz y empresaria se ha dejado ver mucho más feliz, segura y sobre todo delgada. Por eso, cada vez que puede Alicia Machado publica alguno que otro bikinazo o lo que es mejor, sus ardientes atuendos transparentes donde deja ver su tanga y nueva figura. View this post on Instagram A post shared by Alicia Machado (@machadooficial)

Algo bueno que le trajo el reality de Telemundo fue su relación con el también actor Roberto Romano. Ambos hacen excelente pareja y, a pesar de todo lo que él dijo de ella en La Casa de Los Famosos e incluso después del rechazo que le hizo su hija Dinora al galán, es una relación que ya está tumbando las apuestas. No solo siguen juntos, sino que más enamorados que nunca y viviendo el buen momento de ambos en sus respectivas carreras. View this post on Instagram A post shared by Alicia Machado (@machadooficial)

No cabe duda que Alicia Machado está reconfirmando que es una de las mujeres latinas más importantes de la industria y sin duda alguna, la más hermosa. No en vano las venezolanas son las mujeres más bellas del mundo y sus coronas en certámenes de belleza como el Miss Universo y el Miss Mundo así lo confirman. View this post on Instagram A post shared by Alicia Machado (@machadooficial)

Sigue leyendo:

A Alicia Machado se le transparentan sus atributos con revelador vestido de espejos

Alicia Machado deja ver su tanga de hilo al grabarse en la playa por su cumpleaños

Gaby Spanic tira pedrada a Alicia Machado: ‘No tengo fama por meterme en la cama con cualquier persona’