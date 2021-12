Lili Estefan enfiestada con Clarissa Molina y Julián Gil en la parranda de Navidad de El Gordo y La Flaca

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

El programa de El Gordo y La Flaca celebró la Navidad con una muy divertida fiesta donde Lili Estefan se dejó ver enfiestada bailando con sus compañeros Clarissa Molina y Julián Gil. Este último pasó a ser básicamente ya parte del show, luego que le hiciera varios días la suplencia a Raúl de Molina durante este 2020.

Bailando y cantando Vallenato, Lili Estefan y Clarissa Molina celebraban con sus compañeros la llegada de la Navidad. A esta fiesta se le unió el galán Julián Gil. Además el mismo prestó su restaurante La Placita de Miami para que sus amigos de El Gordo y La Flaca celebraran. A su vez, los acompañó todo el equipo de uno de los programas preferidos de Univision. View this post on Instagram A post shared by ElGordoyLaFlaca (@elgordoylaflaca)

Este año fue uno muy bueno para La Flaca, Lili Estefan, pues su programa en Facebook Watch, Red table Talk: The Estefans junto a su tía gloria Estefan y su prima Emily Estefan ha sido todo un éxito. En el mismo, tanto ellas como familia y sus invitados, han hechos revelaciones que ninguno de los fans habían imaginado.

Por otro lado, Lili Estefan se ha dejado ver más bella y sexy que antes. Hace poco acaloró la alfombra roja del Latin Grammy al aparecerse con unas transparencias que tumbaron la quijada de más uno. Por otro lado, su hija Lina Luaces, le siguió los pasos y se convirtió en modelo profesional. Su hijo, Lorenzo Luaces, sigue en la universidad en California, pero también debutó como DJ este año. View this post on Instagram A post shared by Lili Estefan (@liliestefan)

Mientras Clarissa Molina sigue con su relación con Vicente Saveeda, mánager de Ozuna y, a pesar que los rumores sobre su novio y los delitos por los cuales se le ha vinculado en el pasado han querido ponerse de pie, lo cierto es que el amor entre la pareja ha sido más fuerte que cualquier cosa. View this post on Instagram A post shared by ElGordoyLaFlaca (@elgordoylaflaca)

Por su parte, Julián Gil, sigue en los mismos problemas con la madre de su hijo, Marjorie de Sousa. Pero su relación con su nueva pareja lo ha hecho mantenerse firme y cosechando éxitos profesionales. Sin duda, estos famosos cierran su 2020 de manera satisfactoria. View this post on Instagram A post shared by ElGordoyLaFlaca (@elgordoylaflaca)

