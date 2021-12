Ricky Martin se fotografió casi desnudo dentro de una bañera

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

El cantante Ricky Martin acaloró las redes sociales al fotografiarse vistiendo solo un calzoncillo y dejarse ver casi desnudo mientras tomaba un baño en su bañera. Pero resulta que Ricky tiene un muy buen motivo para esta ardiente publicación y es el videoclip de su último sencillo, el cual todos sus fans esperan.

Ricky Martin es considerado uno de los hombres más bellos de la escena musical. A sus 49 y años, su figura y belleza siempre llaman la atención de hombres y mujeres alrededor del mundo. Ahora Ricky Martin causó todo un alboroto en las redes sociales al dejarse ver casi desnudo dentro de un bañera mientras luces y cámaras lo grababan.

Hace unos días, Ricky Martin celebró a su amiga Penélope Cruz cuando la celebraron en el MoMa de Nueva York por su trayectoria artística. Ahí estuvieron Rosalía y Ricky Martin para apoyarla. Además el cantante boricua le dedicó unas hermosas palabras a la actriz española. Amiga, anoche te celebramos como te lo mereces. Eres mágica. Mucha luz y amor para ti y tu familia siempre. Que sigan los éxitos. ¡Te queremos! #momafilmbenefit @CHANEL @MuseumModernArt



📸 @taylorehill pic.twitter.com/6f6xm3M0Ch— Ricky Martin (@ricky_martin) December 15, 2021

Meses atrás Ricky Martin fue objeto de polémica al publicar una fotografía al natural después de ser señalado por muchos de haberse hecho unos retoques estéticos. El cantante explicó que, ciertamente si se veía hinchado, porque se colocó unos sueros y vitaminas que generaron una reacción alérgica y que fue eso. Pero que su cara está igual que siempre. I can’t wait to celebrate my birthday with you & 3 of your friends!



Details at: https://t.co/rYXux4sFHh



Use code CELEBRATE for 100 extra entries. @RM_Foundation @CharityStars pic.twitter.com/3MsBp4Y2XT— Ricky Martin (@ricky_martin) December 17, 2021

Sigue leyendo:

Video: Angélica Vale se emociona al entrevistar a Ricky Martin y le confiesa su amor

Así respondió Ricky Martin a la propuesta de matrimonio de J Balvin

Ricky Martin publica foto usando uñas acrílicas y manda poderoso mensaje