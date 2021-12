Usando un sostén dorado que parece a punto de estallar, Ninel Conde se muestra como una sexy vaquera

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

Ninel Conde se alista para despedir el 2021, y en su cuenta de Instagram ha obtenido más de 34,000 reproducciones de un video en el que aparece usando un atuendo de color dorado que la hace lucir como una sexy vaquera, destacando un sostén que parece a punto de estallar. El mensaje que escribió junto a su publicación fue: “Última sesión de fotos del año! Época nostálgica donde las emociones se agudizan. Es tan importante rodearte de gente positiva, productiva y constructiva que lejos de destruir; sume cosas positivas y constructivas a tu vida. Los amo espero les guste esta sesión navideña.

La cantante también publicó un video de larga duración que la muestra acompañada de uno de sus grandes amigos, el maquillista Vico Guadarrama. Luciendo ese mismo outfit, Ninel dio tips de belleza y presumió su reciente cambio de look.

A Ninel Conde le encanta grabar clips (que son la sensación entre sus fans) en los que muestra una rápida transformación, y de vestir informalmente pasa a lucir muy sensual: “Esto de las transiciones me está gustando. 😜 Así es como me transformo, from inocente to sexy girl 🔥 ¿Qué opinan del cambio de look? 😉” View this post on Instagram A post shared by Ninel Conde🌟 (@ninelconde)

También te puede interesar:

-Ninel Conde recrea una escena de la película “Titanic”, pero en traje de baño blanco

-Usando una tanga de hilo, Ninel Conde muestra cómo le aplican un masaje reductivo