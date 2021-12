Andrés García confiesa que se sentía atraído por Jenni Rivera: “Era una mujer muy sexy”

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Durante su juventud, Andrés García se caracterizó por ser uno de los hombres más cotizados y atractivos de la época, encantos a los que una larga lista de famosas no se pudo resistir y terminaron saliendo con él, aunque en su mayoría se trató de relaciones fugaces que no llegaron a la formalidad, por lo que también obtuvo fama de ser muy enamoradizo.

Sin embargo, hubo una mujer que no cayó en las encantadoras redes del exgalán de películas y telenovelas, se trata de la fallecida cantante Jenni Rivera, quien al parecer llegó en un momento equivocado a la vida de Andrés García.

Dicha confesión fue realizada por el histrión de 80 años, quien a través de su canal de YouTube respondió algunas preguntas de su público, entre ellas si fue verdad que conoció a la “Diva de la Banda” y si mantuvieron algún tipo de relación sentimental.

Por supuesto, el productor nacido en República Dominicana recordó a la fallecida intérprete como una gran mujer, a quien tuvo el privilegio de acompañar durante su último concierto en Los Ángeles, California, a donde lo invitó personalmente.

“Jenni Rivera un encanto y vaya que cantaba muy bien. De hecho creo que estuve en su último concierto. Estaba Margarita conmigo en el Hilton, allá en Los Ángeles. Ya no me acuerdo quien me invitó; creo que fue la misma Jenni, creo que le dijeron: ‘está Andrés García en el hotel’. Estaba a cinco minutos en autobús en el mismo cerro”, narró.

Pero según lo recordó Andrés García, fueron tantas las canciones que le dedicó durante el concierto que incluso “se le alborotó la hormona”.

“Fui y se portó maravilloso, me dedicó canciones. Era una mujer muy sexy aunque estaba llenita, era una mujer muy sexy, con un gran encanto. A mí hasta me dio pena de todas las canciones que me dedicó, ya se me andaba alborotando la hormona, pero ahí tenía novio o marido, también me lo presentó“, añadió.

Y a la pregunta directa si en algún momento mantuvieron un romance, Andrés García respondió:

“No, no hubo chance. Que Dios la tenga en su gloria”. Andrés García

