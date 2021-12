En tanga de hilo y con botas de peluche, Dua Lipa presume su escultural figura en la calle

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

A Dua Lipa no parece importarle el frío de estos días, pues en su más reciente publicación de Instagram aparece presumiendo su escultural figura de noche y en la calle, usando una tanga de hilo blanca y botas de peluche; las fotos ya superan los tres millones de likes.

La bella cantante británica también dio a conocer hace unos días su nueva colección de ropa deportiva “Fluture capsule” en la marca Puma, de la cual es embajadora desde hace dos años. La línea incluye zapatos, camisetas, biker shorts y sudaderas. View this post on Instagram A post shared by PUMA (@puma) View this post on Instagram A post shared by PUMA (@puma) View this post on Instagram A post shared by PUMA (@puma) View this post on Instagram A post shared by PUMA (@puma) View this post on Instagram A post shared by DUA LIPA (@dualipa) View this post on Instagram A post shared by DUA LIPA (@dualipa)

En el plano musical Dua Lipa también se encuentra celebrando, ya que en el listado Hot 100 anual de la revista Billboard obtuvo el número 1 gracias a su canción “Levitating”, que ha estado en el gusto del público desde 2020 y continúa en los charts: “wowweeee Levitating es la canción número #1 de Billboard Hot 100 en 2021!!! Gracias gracias! Compartiendo este momento con la gente que amo tanto” View this post on Instagram A post shared by DUA LIPA (@dualipa)

También te puede interesar:

-Dua Lipa se luce junto a la piscina usando un microbikini tejido que sólo cubre lo necesario

-Con microbikini de hilos y el cabello húmedo, Dua Lipa descansa en un camastro