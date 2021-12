Jomari Goyso ya se encuentra en España con: “Su bebé, Dorado Goyso”

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

El fashionista y estilista consentido de los famosos, Jomari Goyso se encuentra pasando las fiestas decembrinas con su familia en su natal España. Ya sabíamos que la familia del español se dedica a los animales, en especial a a los caballos. Por eso, Jomari ha llegado para reencontrarse con dice quien es: “Su hijo, Dorado Goyso”.

Es un caballo hermoso literal, de pelaje dorado o color arena. Y Jomari Goyso no para de presumir a quien el propio animador llama: “Su bebé Dorado Goyso” y quien explica que es un caballo hispano árabe. El ejemplar es tan querido por la familia y sobre todo por el fashionista, que tiene nombre, apellido y un montón de amor alrededor.

Antes de la llegada del conductor de Nuestra Belleza Latina, Jomari Goyso a España, su madre, la popular Doña Flor, ya le enviaba videos de Dorado Goyso y el establo que le habían preparado. Sin duda alguna el caballo es el nuevo consentido de la familia. View this post on Instagram A post shared by jomarigoyso (@jomarigoyso)

Hablando de familia, Jomari Goyso fue recibido con un amor inmenso y conmovedor por sus sobrinos. Mismos que literal le brincan encima y no lo sueltan fácilmente. No hay duda que Jomari no solo es querido por sus compañeros en la planta televisiva Univision, sino por su familia a niveles encantadores. View this post on Instagram A post shared by jomarigoyso (@jomarigoyso)

Hace poco, el fashionista dejó con el corazón en la boca a sus seguidores, fanáticos y personas del medio artístico al compartir que se haría una intervención quirúrgica y que pasaría un tiempo en el hospital. Después dio a conocer el motivo de la misma. Un uso excesivo de esteroides por exceso de vanidad, como el propio Jomari Goyso afirmó. Por fortuna, todo salió maravilloso y ya se encuentra en compañía de su y de: “Su bebé, Dorado Goyso” y demás familiares. View this post on Instagram A post shared by jomarigoyso (@jomarigoyso)

