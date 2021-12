Mayrín Villanueva luce su figura en la nieve usando leggings negros mientras esquía

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Mayrín Villanueva ya se encuentra de vacaciones, y ahora sorprendió a sus fans al publicar en Instagram videos que la muestran en Colorado, luciendo su figura en leggings negros mientras presume sus habilidades al esquiar.

Ya sea en climas fríos o cálidos, la estrella de la telenovela “Si nos dejan” luce espectacular a sus 51 años, y en otras de sus publicaciones complació a sus más de dos millones de seguidores posando mientras pasea en bicicleta y en la playa. View this post on Instagram A post shared by Mayrin Villanueva (@mayrinvillaneva) View this post on Instagram A post shared by Mayrin Villanueva (@mayrinvillaneva)

Mayrín se lleva muy bien con Isabel Burr e Isi Vives -las actrices que interpretan a sus hijas en la telenovela-, y esta última compartió hace poco en Instagram una fotografía en la que aparecen las tres durante uno de los descansos en las grabaciones. View this post on Instagram A post shared by ISIDORA VIVES🤍🌙 (@isivivess_)

