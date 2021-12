Saúl “Canelo” Álvarez tira la casa por la ventana en majestuosa fiesta de cumpleaños para su hija

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

El fin de semana que recién acaba de terminar Saúl “El Canelo” Álvarez y su esposa Fernanda Gómez celebraron a lo grande el cumpleaños número cuatro de su pequeña hija María Fernanda, por lo que no dudaron en complacerla con una majestuosa fiesta.

De acuerdo con algunas imágenes filtradas a través de redes sociales, la espectacular fiesta se desarrolló con la temática de la película de Disney ‘La Sirenita’, en donde los invitados y por supuesto la festejada se dieron el lujo de divertirse en medio de una enorme escenografía que fue ambientada como si se tratara de las entrañas del mar. Entre globos en forma de cola de sirena y otros que simularon ser burbujas, también decoraron con corales de colores, además de pantallas en las que se proyectaron las ondas de agua para dar un toque aún más real y de fantasía.

Como era de imaginarse, tampoco podían faltar los protagonistas de la historia de Disney como Ariel y el príncipe Eric quien dio la bienvenida a los invitados, además de la malvada bruja Úrsula y otros tiernos personajes que animaron la inolvidable fiesta infantil, pero en la que sin duda todos los adultos también se divirtieron.

En la lujosa fiesta de cumpleaños no podía faltar la música, por lo que una de las encargadas de amenizar el evento fue nada menos que Tatiana, quien se encargó de deleitar a los pequeños invitados con sus canciones favoritas, pero inclusive la festejada subió al escenario para cantar junto a “La reina de los niños”.

Las primeras fotos del recuerdo fueron compartidas por Fernanda Gómez a través de las historias de su cuenta oficial de Instagram, en donde se pudo apreciar al famoso pugilista, quien se cambió en dos ocasiones para estar en tono con la celebración. Uno de los primeros atuendos que utilizó se trató de un conjunto deportivo con dibujos de peces y colores llamativos. View this post on Instagram A post shared by Saúl "Canelo" Álvarez (@thefaceofboxing)

Mientras que más tarde utilizó un elegante traje de saco en tono claro y un pantalón negro, al igual que su esposa, quien apareció con un conjunto de pantalón acampanado color negro un top azul de estampado marino, para no desentonar. View this post on Instagram A post shared by Saúl "Canelo" Álvarez (@thefaceofboxing)

