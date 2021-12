En microbikini azul con hilos transparentes, Aylín Mujica deja ver su escultural figura

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Aylín Mujica se ha dejado ver espectacular en su más reciente post de Instagram: una fotografía tomada por su amigo Uriel Santana en la que posa muy sensual, luciendo un perfecto bronceado y usando un microbikini azul con hilos transparentes.

La bella cubana funge como conductora de “Suelta la sopa”, y aunque ese programa está por llegar a su fin, ella aprovechó para publicar un video en el que se luce con un ajustado vestido azul, caminando en el foro como toda una modelo.

La Navidad es una de las épocas favoritas de Aylín, por lo que no dudó en compartir un clip en el que entra a su casa usando unos sexys shorts, mostrando su decoración y por supuesto su árbol, todo con el clásico de Mariah Carey “All I want for Christmas is you” como fondo musical. View this post on Instagram A post shared by 𝗔𝘆𝗹𝗶𝗻 𝗠𝘂𝗷𝗶𝗰𝗮 (@aylinmujic)

