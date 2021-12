“¿Estás incluida en el menú?”, los peores comentarios sexistas que ha recibido una mesera de Hooters

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Una camarera de Hooters, quien trabaja en el famoso local de cerveza y alitas, reveló lo que ella y sus colegas escasamente vestidas están hartas de escuchar de los clientes.

La trabajadora, quien optó por permanecer en el anonimato, le reveló a Business Insider cómo ha respondido a los clientes más espeluznantes y sus torpes intentos de cortejarla.

En respuesta a un invitado que preguntó: “¿Estás en el menú?”, la camarera explicó que solo emitió una carcajada fingida para aliviar la tensión.

Mientras que internamente pensó: “Jajaja. OK, lo que sea, abuelo”, dijo.

Añadió que escucha regularmente comentarios sexuales molestos de los clientes.

Un comentario que la induce a poner los ojos en blanco cuando lo escucha regularmente en el trabajo es: “¿Por qué no sonríes?”

“Estás trabajando activamente, corriendo de un lado a otro haciendo algo, yendo y viniendo y alguien literalmente me detiene y me dice: ‘¿Por qué no estás sonriendo? Solo sonríe más. ¿No estás feliz de estar aquí?'”

La camarera, que es una mujer afroamericana, agregó que a menudo recibe el comentario: “Me gusta un chocolate caliente”.

“‘Me encanta, una chica bonita, morena y luchadora’, frases fetiche que, a veces escucho”, dijo.

Pero ignorar comentarios como estos, puede ser una parte lucrativa de su trabajo.

Una vez entrenó a otra mesera sobre cómo recibir propinas de tres cifras, en parte ignorando los comentarios sexistas que hacen los clientes masculinos, explicó.

La mesera anónima se sinceró sobre los rudos comentarios que ha recibido de los clientes de Hooters.

También hay casos en los que sabe que no recibirá propina de los clientes cuando pidan un solo vaso de agua.

“No estoy diciendo que no puedas pedir agua, pero si hay un solo chico o un grupo gigante de adolescentes y todos piden agua, no comida, automáticamente sé que no voy a recibir una propina”, dijo.

La mesera mencionó otras frases que le dirigen con frecuencia.

A menudo escucha que “Hooters es un club de striptease” y que “las chicas de Hooters son tontas”.

Explicó que muchas chicas simplemente trabajan en el restaurante como un trabajo adicional para ganar dinero extra.

“Tengo una maestría, este es mi trabajo paralelo”, agregó. “La gerente de mi primera tienda estaba obteniendo su título de enfermería, mientras era una chica de Hooters”.

Hooters ha recibido críticas recientemente, especialmente por sus diminutos atuendos.

En octubre, las trabajadoras se vieron obligadas a usar pantalones cortos que apenas cubrían sus traseros.

Más tarde, la compañía revirtió su política sobre el código de vestimenta.

“A medida que continuamos escuchando y actualizando la imagen de las Hooters Girls, aclaramos que tienen la opción de elegir entre uniformes tradicionales o los nuevos”, escribió un representante de Hooters America en un correo electrónico a Business Insider.

“Pueden determinar qué estilo de pantalones cortos se adapta mejor a su estilo corporal e imagen personal”.

