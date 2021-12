Laura Zapara habría sufrido abuso sexual durante su infancia; según relata en su nuevo libro

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

El pasado 18 de diciembre Laura Zapata presentó su nuevo libro titulado “Pensamiento Ventana”, en donde comparte vivencias y experiencias, tanto de lecturas como de la vida. Sin embargo, causó revuelo al dejar ver que habría sido víctima de abuso sexual durante su infancia.

Fue exactamente dentro del conmovedor escrito que lleva por nombre ‘Mi niña interior’, en donde la hermana de Thalía narra la que parece ser una de sus memorias más desafortunadas, pues en ella expone el abuso que sufrió una niña.

“A ti, maldito ser que abusaste de mi cuando era una niña. A ti, con la mente enferma y cochambrosa, con la maldad procedente de tus gentes y la maldita enfermedad de tu inconsciencia. ¿Qué daño te causaba aquella niña? Ahora ya tiene una madre aquella niña. Esa que vive en mí fui en el pasado. Porque la que tenía en ese tiempo lo sabía y te lo permitía“, se lee en la primera parte del estremecedor texto.

Enseguida continúa revelando detalles de aquella experiencia que habría marcado su vida, en donde dejó ver que el responsable podría tratarse de la pareja de su madre, quien al parecer no hizo nada para detener la violación que se estaba cometiendo.

“Sabía de tus abusos y no hacía nada, nada por la niña vivía desconcertada por tu acecho por hacerme mal de alguna forma trasgrediendo los limites desde universo, los Dios y tal vez también los del incesto. Porque, aunque no eras mi padre no quisiera que quien lea esto piense que fue él mi pobre viejo que si hubiera sabido te habría arrancado los ojos y el pellejo”, puntualiza.

Durante la presentación del libro, Laura Zapata destacó que los lectores encontrarán en él lo que lleva dentro y que se trata de un compendio de su vida y de sus cosas, pero prefería que no fuera promovido con el tema del abuso.

“Estoy por encima del bien y del mal, no quisiera que el tema de mi libro se convierta en ‘que se la violó no sé quién‘, ‘le tocó no sé qué’, ¡por favor se los pido!”, sentenció ante la prensa.

También te puede interesar:

–Laura Zapata estalla contra el estilo que ha adoptado Harry Styles y lo insulta

–Yolanda Andrade se defiende y responde a Laura Zapata: “Ni su mamá la quiere”

–Laura Zapata revela que doña Eva Mange sufrió otro accidente: “Tiraron a mi abuelita”