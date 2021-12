Altair Jarabo se lanza a la piscina, luciéndose en ajustado traje de baño negro

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Hace unos meses Altair Jarabo se casó, pero eso no provocó que perdiera seguidores en sus redes sociales; por el contrario, tan sólo en Instagram tiene ya más de tres millones, y a todos ellos complació con un video en el que aparece luciendo su figura con un ajustado traje de baño negro y lanzándose al agua en una piscina.

La bella actriz mexicana está lista para despedir el año, y así lo dejó ver en sus recientes fotos, en las que luce espectacular junto al mar. Una de las imágenes fue tomada por su esposo Frederic García, quien es un apasionado de la fotografía, y ella lo promocionó escribiendo: “foto nueva en el feed por el afamado fotógrafo Fred :)”

En 2008 Altair Jarabo estelarizó junto con Allisson Lozz la telenovela “En nombre del amor”; hace algunas semanas se dio a conocer que esta última tenía un problema ocular, por lo que podría perder la vista. Cuando Altair se enteró, de inmediato comentó que se contactaría con su ex compañera de reparto (con quien siempre se llevó bien), pero finalmente Allisson amablemente aclaró la situación: “Altair no me ha contactado, me imagino que se asustó cuando le dijeron eso pero no, estoy muy bien y emocionada por mi futura cirugía (que ya no urge)”.

