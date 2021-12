Isabella Castillo posa en su recámara, usando un sostén rojo de encaje

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

A casi dos meses de haber anunciado su rompimiento con el actor Matías Novoa, Isabella Castillo ha reaparecido en su cuenta de Instagram, publicando una fotografía en la que presenta de nuevo su look de rubia, en su recámara y luciendo un sostén rojo de encaje.

Apenas hace algunas semanas la bella actriz cubana compartió imágenes en las que se mostraba montando a caballo y posando como toda una modelo, las cuales anunciaban próximos cambios, a juzgar por el mensaje que escribió: “Toma lo que viene y deja lo que se va”.

Isabella ha regresado a trabajar, y su más reciente proyecto es la cinta “La usurpadora, the musical”, dirigida por Santiago Limón y en la que comparte créditos con Alan Estrada. Se trata de una adaptación al clásico de las telenovelas que en los 90 estelarizó Gaby Spanic, pero que ahora cuenta con canciones interpretadas por el elenco, tanto en español como en inglés. View this post on Instagram A post shared by La Usurpadora The Musical (@lausurpadorathemusical)

