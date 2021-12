James Franco confiesa su adicción al sexo y que se acostó con estudiantes

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

El actor estadounidense James Franco rompió el silencio sobre las acusaciones en su contra por acoso y abuso sexual y reconoció su adicción al sexo, además admitió que se acostó con las alumnas de su escuela de actuación, la cual dirigía.

El actor de Hollywood hizo las revelaciones durante su participación en el podcast The Jess Cagle de SiriusXM, donde admitió que estuvo mal tener relaciones con las alumnas de su escuela Studio 4, pero rechazó que ese haya sido el propósito para crear su academia Studio 4.

“Me acosté con estudiantes”

“Mira, admito que me acosté con estudiantes (…) el transcurso de mi enseñanza, me acosté con los estudiantes y eso estuvo mal”, reconoció la estrella de “This Is the End”.

“Pero como dije yo, no es por eso que comencé la escuela y yo, no lo hice, no fui la persona que seleccionó a las personas para estar en la clase. Entonces no fue un plan maestro de mi parte. Pero sí, hubo ciertos casos en los que, sabes con qué estaba en una cosa consensuada, con un estudiante y no debería haberlo estado”, precisó el actor de 43 años, quien habló por primera vez de las acusaciones en su contra.

Dijo que en su momento creyó que tener relaciones sexuales con algunas de los estudiantes estaba bien, ya que habían sido consensuadas.

“Supongo que en ese momento mi pensamiento fue que, si todo estaba siendo consentido, estaba bien”, comentó el actor de “King Cobra”.

Estudiantes denunciaron a Jame Franco

Y es que el cinco mujeres denunciaron a Franco por acoso y abuso sexual, cuatro de las cuales fueron alumnas de su academia de teatro.

“Abusó de su poder explotando a las mujeres no famosas con las que trabajaba con el pretexto de darles oportunidades”, señaló Sarah Tither -Kaplan, una exalumna de Franco, que presentó la demanda en 2019 en la Corte Superior del Condado de Los Ángeles, de acuerdo con lo publicado por Page Six, sitio especializado en entretenimiento.

James Franco abrió su escuela Studio 4 en 2014, en Los Ángeles, California, pero la cerró en 2017, después de las denuncias en su contra.

Franco rompió el silencio

Franco se sinceró sobre el silencio que guardó todo este tiempo en que desató polémica por las acusaciones de acoso y abuso sexual en su contra.

“No quería lastimar a nadie (…) En 2018, hubo algunas quejas sobre mí y, en ese momento pensé que tenía que quedarme callado. Tenía que hacer una pausa. No parecía el momento adecuado para decir nada. Había gente que estaba molesta conmigo y necesitaba escuchar”, precisó el actor que cuenta con una amplia trayectoria en Hollywood.

Durante la entrevista con Jess Cagle, James Franco admitió que luchó contra su adicción al sexo, la cual desarrolló tras superar el alcoholismo que padeció durante años.

“Es una droga tan poderosa… Me enganché a ella durante 20 años más. La parte insidiosa es que me mantuve sobrio en cuanto al alcohol todo ese tiempo”, indicó James Franco.

