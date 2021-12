En familia, con cena y estrenando pareja, así celebraron los famosos en casa por Navidad

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

La Nochebuena y la Navidad llegaron y con ellas los grandes festejos por parte de las celebridades, quienes recurrieron a sus redes sociales para compartir con sus seguidores los momentos más íntimos de estas esperadas celebraciones.

Mientras algunos optaron por viajar por el mundo, como es el caso de Raúl de Molina y de Laura Flores, otros más prefirieron hacerlo en familia, en casa y hasta estrenando pareja.

Michelle Galván

Michelle Galván aprovechó las vacaciones decembrinas para viajar a Monterrey y reunirse con su hermano, con quien tiene un gran parecido físico.

Jacqueline Bracamontes

La actriz Jacqueline Bracamontes, quien es madre de cinco hermosas niñas, optó por celebrar la Navidad con outfits en color rojo, los cuales hacen match con la decoración de su elgante árbol..

Maluma

Quien también lo pasó a lo grande fue Maluma, quien aprovechó la llegada de Santa Claus para presumir a su nueva y misteriosa conquista.

Angélica Vale

Tal y como sucedió con Jacqueline Bracamontes, Angélica Vale y su familia optaron por recibir la Navidad con outfits rojos, siendo la gran Angélica María y Otto Padrón los únicos que no usaron el mismo diseño de camisa.

Rosie, hermana de Jenni Rivera, no compartió con sus seguidores una foto frente al árbol de Navidad, sino que lo hizo con una tarta que ella y su familia suelen hornear para celebrar el cumpleaños de Jesús.

Sebastián Yatra

El colombiano Sebastián Yatra pasó las fiestas en su hermosa casa de Medellín en compañía de su familia más cercana, algo que no cambia por nada.

Alex Rodriguez

El exbeisbolista Alex Rodriguez compartió con sus seguidores que degustó una deliciosa cena dominicana por Navidad, la cual estuvo conformada por el tradicional pavo, por chuleta y por plátanos maduros.

Aleida Núñez

La mexicana Aleida Núñez celebró que pudo reunir a toda su familia para los festejos decembrinos, así lo presumió con una fotografía frente a su árbol de color blanco. View this post on Instagram A post shared by Aleida Nuñez OFICIAL (@aleidanunez)

Geraldine Bazán

Geraldine Bazán y sus dos hijas, Elisa Marie y Alexa Miranda, aprovecharon la Navidad para lucir radiantes y presumir sus elegantes outfits. View this post on Instagram A post shared by Geraldine Bazan (@geraldinebazan) Clarissa Molina

La dominicana Clarissa Molina pasó su primera Navidad en compañía de su millonario novio, por lo que esta celebración fue muy especial para ambos. View this post on Instagram A post shared by Clarissa Molina (@clarissamolina)

Shannon de Lima

Shannon Lima, al igual que varios famosos, optó por pasar Navidad solo con la familia con la que comparte techo, esperando que para el 2022 ya pueda reunirse con todos sus seres queridos.

Aunque no pudieron celebrar la Navidad con Toni Costa, quien dio positivo a COVID, ese no fue un impedimento para que Adamari López y la pequeña Alaïa celebraran Navidad a su manera. View this post on Instagram A post shared by Adamari Lopez (@adamarilopez)

Daniella Álvarez

La colombiana Daniella Álvarez pasó esta Navidad en compañía de varios de sus seres queridos y de su inseparable galán. View this post on Instagram A post shared by Daniella Alvarez (@danielaalvareztv)

Anitta

La cantante brasileña Anitta aprovechó la pausa decembrina para organizar un auténtico carnaval navideño con su familia en Río de Janeiro View this post on Instagram A post shared by Anitta 🎤 (@anitta)

