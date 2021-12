Nerea Godínez celebra Navidad visitando el lugar donde murió Octavio Ocaña

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

La familia de Octavio Ocaña ha pasado la Navidad más difícil de sus vidas tras la repentina muerte del actor que se ganó el cariño y reconocimiento del público gracias a su personaje de “Benito Rivers” en la serie ‘Vecinos’; por lo que a través de sus redes sociales compartieron cómo recordaron al joven en esta fecha tan especial.

La primera en exponer su nostalgia fue Nerea Godínez, quien fuera la prometida de Ocaña, pues la tarde del pasado 24 de diciembre se hizo presente en el altar que fue colocado de manera fija en el lugar en que perdió la vida Benito el pasado 29 de octubre en un tramo de la carretera Chamapa-Lechería del Estado de México.

Close Recibe gratis los titulares sobre tus celebridades favoritas diariamente en tu email Gracias por ser lector de La Opinión. Pronto recibirás tu primer boletín

El momento de la desgarradora visita fue plasmado a través de su perfil de Instagram, en donde compartió un video en el que aparece haciendo un brindis en memoria de Octavio Ocaña frente a una botella de su cerveza favorita, imagen que acompañó con una dedicatoria muy especial, pues en ella destacó lo difícil que es y seguirá siendo vivir sin él.

“Feliz Navidad amor de mi vida, nunca te faltará luz o compañía mientras yo tenga vida. TE AMO ETERNAMENTE. Tu cerveza favorita y lo que para mí era “chelear” y siempre me comprabas. ¡En esta no se pudo mi amor, pero sé que de alguna forma volveremos a estar juntos! Que cada lagrima que he derramado por ti me de las fuerzas de continuar“, se lee al pie de la grabación de unos cuantos segundos de duración, pero que ha sido reproducida cerca de 400 mil veces.

En otra publicación, la joven empresaria mostró con una serie de fotografías los regalos que envió su hijo, quien creció resguardado por el cariño del actor.

“Tu Niño te dejó también sus pulseras (para ti) y una foto de los dos que coloreó. Te amamos mi rey“, dijo. View this post on Instagram A post shared by Nerea Godínez (@nerea.gogo)

Sin embargo, sus hermanas, Bertha y Ana Leticia, continuaron su duelo compartiendo una serie de posteos en los que se les ve con una fotografía de Octavio y en donde destacaron que siempre estará presente en sus corazones y en cada segundo que les reste de vida: “fuiste nuestro pilar más grande, el más amado de tu familia, eres inolvidable mi rey“. View this post on Instagram A post shared by Bertha Ocaña (@berthaocaa) View this post on Instagram A post shared by Bertha Ocaña (@berthaocaa) View this post on Instagram A post shared by Aɴᴀ Lᴇᴛɪᴄɪᴀ Oᴄᴀɴ̃ᴀ (@analeticiaocana)

También te puede interesar:

–Nerea Godínez, prometida de Octavio Ocaña, impacta al aparecer vestida de novia

–Nerea Godínez muestra los últimos mensajes que recibió de Octavio Ocaña antes de su muerte

–Mamá de Octavio Ocaña celebra su cumpleaños tatuándose el nombre del actor