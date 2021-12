Alejandro Fernández rinde homenaje a sus padres el día que cumplirían 58 años de casados

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Vicente Fernández murió el pasado 12 de diciembre y aunque el duelo que vive su familia apenas inició, también se han dado tiempo de rendirle homenaje a través de recuerdos y el gran legado que dejó. Por lo que una de las mejores maneras de hacerlo fue celebrar el que hubiera sido su aniversario de bodas número 58 con María del Refugio Abarca.

Fue el lunes 27 de diciembre cuando dos de sus hijos compartieron emotivos mensajes a través de sus respectivas redes sociales, en donde destacaron las grandes enseñanzas que les inculcó el “Charro de Huentitán”.

El primero en recurrir a su perfil oficial de Instagram fue “El Potrillo“, quien con una fotografía familiar celebró una de las fechas más especiales para sus padres, el día que llegaron decidieron unir sus vidas para siempre.

“Hoy se cumplirían años. 58 de casados y los mismos enseñándonos, entre muchas otras cosas, todo lo que el amor puede construir. Los amamos, jefes“, escribió al pie de una postal familiar, en la que aparece el patriarca de la familia Fernández posando junto a doña Cuquita, además del “Potrillo” y tres de sus hijos, América, Camila y Alex.

Por su parte, Vicente Fernández Jr. compartió una fotografía de sus padres, junto a la cual destacó que ambos son su gran ejemplo de vida.

“¡Ejemplo! ¡Maestros! Aniversario de boda 58 LOS AMO“, sentenció en la publicación.

Vicente Fernández conoció a doña Cuquita en Huentitán El Alto, Jalisco, cuando ella tenía 17 años y él 23. Tras varios meses de noviazgo que comenzó debido a que era hermana de uno de los mejores amigos del intérprete, se casaron el 27 de diciembre de 1963.

A pesar de los años, el cantante nunca dejó de expresar el amor que sentía por la madre de sus hijos, por lo que incluso a través de las redes sociales hacía públicos sus sentimientos.

“Hemos cambiado con los años, pero el brillo de tus ojos es más intenso que nunca, y mi amor por ti es incluso más fuerte“, escribió en enero de 2020. View this post on Instagram A post shared by Vicente Fernández (@_vicentefdez)

Mientras que para celebrar el día de los enamorados publicó: “Saben amigos, la vida me ha enseñado que los amores verdaderos siempre encuentran su camino, disfruto de cada momento junto a mi Cuquita hermosa. Feliz Día del Amor y La Amistad a todos, que Dios los llene de amor hoy y siempre”. View this post on Instagram A post shared by Vicente Fernández (@_vicentefdez)

