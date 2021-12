Lucas Bravo, el galán de ‘Emily in Paris’, lucha contra imagen de ‘sex symbol’

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

Que se vaya haciendo a un lado Regé-Jean Page, el duque de Hastings en “Bridgerton”, porque Netflix tiene un nuevo guapo oficial: se trata del actor encargado de dar vida al chef francés que tiene como loca a la protagonista de la serie “Emily in Paris”.

Con el estreno de la segunda temporada, Lucas Bravo ha terminado de convertirse en todo un sex symbol y, como suele resultar habitual en estos casos, él no se siente nada cómodo con la atención que está recibiendo por su atractivo físico.

Close Recibe gratis los titulares sobre tus celebridades favoritas diariamente en tu email Gracias por ser lector de La Opinión. Pronto recibirás tu primer boletín

“De la noche a la mañana me he convertido en un objeto. Me ha hecho volverme mucho más consciente de mí mismo. Porque cuando piensas en esa palabra y en la gente a la que se le aplica, siempre ves a una persona sana, atractiva y con músculos, y yo no soy así”, ha señalado en una entrevista al periódico The Times.

Aunque él quiere dejar muy claro que no se queja de su recién descubierta fama, porque sabe que le haría sonar como un ingrato, sí sabe que por el momento está encasillado en un estereotipo que no le gusta nada.

“No se puede ser estéticamente atractivo e inteligente y una persona profunda. Antes no paraban de ofrecerme papeles como el profesor de gimnasia tonto. Es difícil romper con esa imagen. No me quejo, por supuesto, pero es una realidad“, ha insistido.

Seguir leyendo

• ¿Meghan Markle en ‘The Crown’? Nombran a actriz favorita para dar vida a la Duquesa de Sussex

• ‘Soy Georgina’, el reality show de Georgina Rodríguez, ya tiene fecha de estreno en Netflix

• Protagonistas de ‘Rebelde’ en Netflix prometen revolución a los tiempos modernos