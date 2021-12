Ninel Conde se ejercita usando un sostén deportivo con abertura al frente

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Usando ajustados leggings negros y un sostén con abertura al frente, Ninel Conde se dejó ver en el gimnasio luego de realizar su rutina de ejercicios, y en una serie de videos que compartió en Instagram habló sobre sus resultados: “Mis bombones hermosos, ya me midieron, ya me pesaron, seguimos en el objetivo, parecer ser que vamos bien. Esto es un modo de vida, no es una dieta”.

En otros clips, el bombón asesino lució su escultural figura y, antes de disfrutar su segunda comida, pidió a sus fans cuidarse mucho ante el COVID-19: “Hay que tener conciencia, y sobre todo no coman tanta azúcar que, de verdad, es la peor combinación para el COVID. Cuídense mucho”.

Ninel no olvidó el Día de los Inocentes, y en su más reciente post (que obtuvo casi 50,000 likes) jugó una broma a sus fans fingiendo que estaba embarazada: “Es una felicidad tan grande e indescriptible que no podía esperar más para contarles…” View this post on Instagram A post shared by Ninel Conde🌟 (@ninelconde)

