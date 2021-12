De Vicente Fernández a Carmen Salinas: estos son los famosos que perdieron la vida en 2021

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Con profundo dolor y extrema consternación, el público le ha dicho adiós a varias personalidades del mundo del entretenimiento este 2021, y es que famosos como Carmen Salinas, Vicente Fernández, Octavio Ocaña y el Príncipe Felipe son algunos de los que han dejado un gran vacío en el corazón de quienes siguieron sus proyectos de cerca.

Para honrar la memoria de cada uno de los famosos que murieron este 2021, te compartimos un recuento de aquellas personas cuyo legado sigue más vivo que nunca entre el público.

Lucía Guilmáin

El mundo del espectáculo en México se pintó de luto durante el mes de febrero luego de que se informara sobre el fallecimiento de la primera actriz Lucía Guilmáin, conocida por haber participado en diferentes películas y telenovelas mexicanas como: “Río hondo”, “Más negro que la noche”, “El Indomable” y “Mil máscaras”.

Despedimos a, sus 83 años de edad, a la primera actriz Lucía Guilmáin (1938-2021), quien forjó una importante trayectoria en teatro, cine y televisión de más de 45 años. Nos unimos a la pena que embarga a amigos y familiares por esta sensible pérdida.

QEPD. pic.twitter.com/fPry0o6Slx — Teatros Ciudad de México (@TeatrosCdMexico) February 15, 2021

Ricardo González “Cepillín”

Solo un mes después del fallecimiento de Lucía Guilmáin, el público de todo México y América Latina despidió al payasito más famoso de la televisión, “Cepillín”, cuyo nombre real era Ricardo González.

Tras unos días hospitalizado por una neumonía y presentar problemas cardíacos, el famoso comediante murió a los 75 años de edad. La noticia fue revelada por su hijo.

Príncipe Felipe

Las tragedias no se limitaron a personalidades del mundo del entretenimiento en México, pues a realeza británica también se vistió de luto el pasado 9 abril cuando el esposo de la reina Isabel II por 74 años, el príncipe Felipe, falleció a solo unos meses de cumplir un siglo de vida.

El deceso del monarca se dio a solo unas semanas de haber sido dado de alta e intervenido quirúrgicamente por algunos problemas de salud.

Sammy Pérez

El coronavirus ha cobrado la vida de millones de personas alrededor del mundo, incluyendo la del comediante y actor Sammy Pérez, reconocido por su participación en los programas producidos por Eugenio Derbez, “XHDRBZ” y “La Familia P.Luche”.

Durante las semanas que el famoso luchó contra su contagio, varios famosos se unieron para orar por su pronta recuperación. Dentro de esa lista destacó Eugenio Derbez, quien se encargó de apoyar a los familiares de Sammy:

“Sammy se ganó el cariño y la admiración de la gente, con su gran carisma. Él nos enseñó que se puede estar siempre contento sin importar nada; que se puede cantar y bailar sin motivo alguno; nos enseñó con su vida, el mejor ejemplo de inclusión. Descanse en paz”, escribió a través de su cuenta de Instagram.

Michael K. Williams

El histrión que dio vida a “Omar Little” en la serie The Wire, Michael K. Williams, fue encontrado muerto el 6 de septiembre en su departamento ubicado en Brooklyn, Nueva York. View this post on Instagram A post shared by Michael K Williams (@bkbmg)

Semanas después del incidente, las autoridades declararon que el actor de 54 años falleció por una sobredosis accidental de heroína, fentanilo y cocaína.

Octavio Ocaña

Si bien muchos de estos famosos han perdido la vida por causas naturales, en el caso del actor de 22 años Octavio Ocaña ocurrió de forma inesperada y la causa aún permanece desconocida para miles de personas. View this post on Instagram A post shared by octavio ocaña (@octavioocaa)

Recordemos que fue el pasado 29 de octubre que el histrión detrás del personaje “Benito” de Vecinos murió a causa de un disparo de arma de fuego en la cabeza en el municipio de Cuautitlán Izcalli, hecho confirmado por la Fiscalía del Estado de México: “La Fiscalía General de Justicia del Estado de México avanza en las diligencias para esclarecer las causas por las cuales un sujeto de 22 años, el cual ya fue identificado, perdió la vida por un disparo de arma de fuego en la cabeza“, detallaron en un comunicado.

Carmen Salinas

La noche del 9 de diciembre, Carmen Salinas, quien fue productora de “Aventurera” y actriz, falleció a los 82 años de edad a causa de el deterioro de su salud, provocado por el derrame cerebral que sufrió cuando se encontraba en la baño de su casa.

Aunque las esperanzas de su familia, amigos y familiares estaban mejor que nunca luego de que los doctores revelaran que presentaba mejorías, todo México se paralizó cuando a través de las redes sociales de la famosa se informó sobre su deceso.

Vicente Fernández

La muerte más reciente y que ha azotado al mundo entero es la del ícono de la música regional mexicana Vicente Fernández, quien tras pasar más de cuatro meses hospitalizado, murió a los 81 años. View this post on Instagram A post shared by Vicente Fernández (@_vicentefdez)

Recordemos que fue el pasado mes de agosto cuando el Charro de Huentitán fue hospitalizado de emergencia por una caída que le lesionó las cervicales, lo que lo llevó a ser operado. Como resultado de dicha lesión, el equipo médico lo diagnosticó síndrome de Guillain-Barré.

Luego de varias semanas utilizando respirador y sin movimiento en sus extremidades, su salud empezó a agravarse hasta que el 12 de diciembre murió a las 6:15 am, causando revuelo a nivel mundial.

