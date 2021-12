María Chacón se toma una sexy selfie usando un microbikini de hilos

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

María Chacón no deja de lucir muy sexy en sus publicaciones de Instagram, y ahora complació a sus fans con una serie de imágenes en las que muestra los lugares a los que viajó este año. Una selfie ha causado sensación, y es en la que aparece luciendo su escultural figura en un microbikini de hilos.

La actriz mexicana poco a poco se acerca al millón de seguidores en esa red social, y a todos ellos sorprendió con fotografías de su reciente viaje a Miami, en el que aprovechó para lucir atrevidos atuendos, como un minivestido rosa con aberturas en los costados. View this post on Instagram A post shared by ᴍᴀʀɪᴀ ᴄʜᴀᴄᴏɴ (@oficialmariachacon) View this post on Instagram A post shared by ᴍᴀʀɪᴀ ᴄʜᴀᴄᴏɴ (@oficialmariachacon) View this post on Instagram A post shared by ᴍᴀʀɪᴀ ᴄʜᴀᴄᴏɴ (@oficialmariachacon)

Hasta el momento María Chacón no ha dado a conocer cuáles son sus proyectos profesionales para 2022, pero en México siguen transmitiéndose los programas de comedia (“Simón dice” y “Se rentan cuartos”) que la han mantenido en el gusto del público. Hace unos días aprovechó para desear a sus fans una feliz Navidad compartiendo unas fotos en las que luce muy sonriente. View this post on Instagram A post shared by ᴍᴀʀɪᴀ ᴄʜᴀᴄᴏɴ (@oficialmariachacon)

