Aleida Núñez recibe el año 2022 desde un lujoso yate en Dubái

Aleida Núñez está celebrando a lo grande la llegada del 2022, así lo reveló a través de una serie de videos publicados en redes sociales, en los que proyectó la espectacular manera en que Dubai recibió el año nuevo.

Aunque esta vez despidió el año fuera de su país natal, la sensual actriz y cantante mexicana no perdió oportunidad de compartir algunos videos con sus seguidores de Instagram, a quienes mostró la espectacular manera en que recibió un nuevo año, pero también aprovechó para enviar un mensaje de buenos deseos.

“¡¡¡Feliz 2022!!! Dubai Bendiciones siempre que tengan abundancia en todos los sentidos en su vida“, escribió al pie de una serie de videos en los que se le ve disfrutando de la noche desde un lujoso yate.

Sin embargo, esta no ha sido la única publicación en la que ha presumido lo bien que la está pasando en la región de los Emiratos Árabes Unidos, pues en una serie de videos más hizo un recorrido por un lujoso restaurante, el cual visitó luciendo un ajustado vestido cuyo escote en la parte trasera reveló sus curvas de infarto y el tatuaje de la espalda baja. View this post on Instagram A post shared by Aleida Nuñez OFICIAL (@aleidanunez)

Por supuesto, también ha compartido con sus 3 millones y medio de seguidores la impresionante vista de la torre Burj Khalifa, así como sus paseos nocturnos por las calles iluminadas.

Dentro de su inolvidable viaje se ha dado tiempo de compartir otras postales desde el hotel en el que se hospeda, donde la han consentido con sus bebidas favoritas. View this post on Instagram A post shared by Aleida Nuñez OFICIAL (@aleidanunez)

Su paso por la gran Mezquita de Abu Dhabi no fue la excepción pues también lució su belleza, solo que en esta ocasión debió cumplir al pie de la letra las reglas de vestimenta adecuada, para ello cubrió su cabeza y el cuerpo con una túnica en color negro, mostrando absoluto respeto por la cultura de Medio Oriente. en otra espectacular sesión de fotos dentro de mismo palacio apareció modelando una prenda en color blanco. View this post on Instagram A post shared by Aleida Nuñez OFICIAL (@aleidanunez) View this post on Instagram A post shared by Aleida Nuñez OFICIAL (@aleidanunez)

Para continuar con su disciplina, también mostró que estar fuera de su país no es impedimento ara continuar con su rutina de entrenamientos, por lo que en su equipaje también cargó con ajustados conjuntos deportivos que no ha dudado en presumir frente al espejo. View this post on Instagram A post shared by Aleida Nuñez OFICIAL (@aleidanunez)

