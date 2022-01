Celia Lora sube la temperatura posando con atrevida lencería de encaje rojo

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Celia Lora está acostumbrada a causar revuelo dentro de su perfil oficial de Instagram, en donde comparte con más de 10 millones de seguidores atrevidas fotografías, pues en algunas de ellas luce sin pudor sus voluptuosos encantos con muy poca ropa mientras que en otras utiliza reveladoras prendas que dejan muy poco a la imaginación.

Horas antes de dar la bienvenida al 2022, la paymate compartió con sus fanáticos una irreverente postal con la que subió la temperatura, pues en ella apareció luciendo un escote de infarto.

Con una seductora toma en la que únicamente se puede apreciar la parte superior de su cuerpo, la modelo mexicana presumió una atrevida prenda de encaje rojo con la que enamoró a miles, y no es para menos, pues gracias al delicado conjunto exhibió parte de sus torneados atributos.

Sin embargo, esto no ha sido todo dentro del perfil social de la polémica inquilina de ‘La Casa de Los Famosos’ pues utilizando el mismo set de prendas íntimas, pero mostrando otro provocativo ángulo, fue como días antes subió la temperatura y al mismo tiempo obtuvo más de 130 mil “me gusta” únicamente con esta imagen. View this post on Instagram A post shared by Celia Lora (@celi_lora)

Pero las fiestas decembrinas no las pasó sola, pues también apareció modelando en más de una ocasión junto a la modelo chilena Ignacia Michelson, con quien mantiene una amistad y ha protagonizado atrevidos encuentros ante la cámara.

Posando muy juntitas, además de lucir prendas similares, ambas provocaron la euforia de miles de seguidores que aplaudieron la colaboración y pidieron más encuentros como este. Así fue como nuevamente se ganaron la aprobación de casi 85 mil usuarios. View this post on Instagram A post shared by Celia Lora (@celi_lora)

En una seductora toma más, la dupla escandalizó la famosa red social gracias a las sugerentes poses que realizaron frente al arbolito de Navidad, en donde ambas se lucieron como solo ellas saben hacerlo. View this post on Instagram A post shared by Celia Lora (@celi_lora)

