La lista completa de estrenos de HBO Max, Netflix y Prime Video para enero 2022

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

Con la llegada del 2022, las plataformas de streaming ponen a la disposición de sus usuarios nuevos contenidos para comenzar este año con el pie derecho. Pero, ¿Cuáles son esas series, películas y documentales que llegan en diciembre a Netflix, HBO Max y Prime Video? Sigue leyendo para enterarte.

Estrenos de HBO MAX en enero 2022

Para inaugurar este nuevo año, la plataforma HBO Max da la bienvenida al mago más querido del mundo, “Harry Potter: Regreso a Hogwarts”. Además, los usuarios podrán seguir las aventuras de icónicos personajes en el reboot de “Space Jam: nuevas leyendas”.

Close Recibe gratis los titulares sobre tus celebridades favoritas diariamente en tu email Gracias por ser lector de La Opinión. Pronto recibirás tu primer boletín

Películas

•Space Jam: nuevas leyendas, 18 de enero

•The Fallout, 27 de enero

•Reminiscencia, 27 de enero

Series

• La chica de la limpieza, 5 de enero

• Los gemstone T2, 9 de enero

• Euphoria T2, 10 de enero

• Call me Kat T2, 11 de enero

• Naomi, 12 de enero

• El pacificador, 13 de enero

• Superman y Lois T2, 17 de enero

• Somebody somewhere, 17 de enero

• Fringe, 20 de enero

• Maricón perdido, 21 de enero

• La edad dorada, 25 de enero

• Legendary T2, 31 de enero

• Shameless, 31 de enero

• Mom, 31 de enero

Documentales

• Harry Potter: Regreso a Hogwarts, 1 de enero

• Legendary T2, 31 de enero

Estrenos de Netflix en enero 2022

En el caso de la plataforma Netflix también han varios estrenos que tienen a los espectadores esperando desesperadamente por su estreno. Tal es el caso de la décima temporada de The Walking Dead y la cuarta de The Sinner.

Series

• Rebelde. 5 de enero.

• Club Estambul: Parte 2. 6 de enero.

• Hype House. 7 de enero.

• La elegida. 13 de enero.

• Archivo 81. 14 de enero.

• After Life: Más allá de mi mujer. Temporada 3. 14 de enero.

• La casa. 14 de enero.

• Jugando con fuego. 19 de enero.

• Juanpis González: La serie. 19 de enero.

• Riverdale. Temporada 5. 20 de enero.

• Ozark. Temporada 4, parte 1. 21 de enero.

• Snowpiercer. Temporada 3. 25 de enero.

• The Sinner. Temporada 4.

• Percy. 26 de enero.

• La mujer de la casa de enfrente de la chica en la ventana. 28 de enero.

• Jonathan Van Ness despierta tu curiosidad. 28 de enero.

• Estamos muertos. 28 de enero.

• The Walking Dead. Temporada 10. 30 de enero.

Películas

• Un lugar en silencio. 1 de enero.

• El páramo. 6 de enero.

• Madre/Androide. 7 de enero.

• El origen del mundo. 11 de enero.

• El asesino del nudo. 12 de enero.

• La periodista. 13 de enero.

• Impúdica. 13 de enero.

• El comediante. 14 de enero.

• Tratamiento real. 20 de enero.

• Múnich en vísperas de una guerra. 21 de enero.

• Jugar en casa. 28 de enero.

• Tropa acción. 4 de enero.

• Johnny test. 7 de enero.

• Viajes maestros Pokémon. 28 de enero.

Documentales

• Quién maneja los hilos: Tras la pista de los mayores impostores. 18 de enero.

• La divina gula. 19 de enero.

• Neymar: El caos perfecto. 25 de enero.

• Soy Georgina. 27 de enero.

Estrenos de Prime Video en enero 2022

Películas

• After. Almas perdidas, estreno el 3 de enero

• García y García, estreno el 5 de enero

• The Tender Bar, estreno el 7 de enero

• La última gran estafa, estreno el 14 de enero

• Hotel Transilvania: Transformanía, estreno el 14 de enero

• Ice Road, estreno el 21 de enero

• El espía inglés, estreno el 27 de enero

Series

• As We See It, estreno el 21 de enero

• Vox Machina, estreno el 28 de enero

Documentales

• Simeone: Vivir partido a partido

Te puede interesar:

“Red Notice” se convierte en la película más vista en la historia de Netflix

Se expande el universo de ‘La Casa de Papel’ con spinoff ‘Berlín’ en 2023

Matrix Resurrections: a partir de qué hora se puede ver Matrix 4 en HBO Max