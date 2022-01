Desde Canelo Álvarez hasta el Checo Pérez: así recibieron el 2022 algunos deportistas mexicanos (VIDEOS)

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Con la llegada del 2022 no solamente se acaba un año, sino que se abre un nuevo ciclo para que deportistas en diferentes disciplinas se planteen nuevas metas y sigan su camino de éxito. Esa norma no escapa para profesionales mexicanos que recibieron el 1 de enero “a todo dar”.

Considerado el deportista mexicano más destacado del pasado 2021 tras conseguir unificar los títulos supermediano de FIB, AMB, CMB y el OMB (primer campeón indiscutible en la historia para ese peso), Saúl “Canelo” Álvarez recibió el nuevo año por todo lo alto junto a su familia en la ciudad de Miami en Florida.

El Canelo y Fernanda Gómez (esposa) más temprano navegando por Miami🎆 pic.twitter.com/EwieKMHVUo — Kike Frías (@KikeFriasP) January 1, 2022

La esposa del Canelo, Fernanda Gómez, compartió a través de su cuenta en la red social Instagram todo el fiestón en el que estuvieron desde el 31 de diciembre hasta el 1ro de enero, sin dejar por fuera que más temprano disfrutaron de las playas de Miami y el tiempo familiar con sus hijos.

Que forma de recibir al año nuevo nuevo para Canelo Álvarez. pic.twitter.com/JqgqMe6SC3 — Kike Frías (@KikeFriasP) January 1, 2022

Desde un viaje en yate por la bahía floridana, pasando por un momento de dedicación a su amada México y un espectáculo -ya entrado el 2022- con la presencia del dúo musical cubano Gente de Zona.

Más sobrio y discreto ha sido el propio pugilista con respecto al trato en sus redes sociales. En Twitter tiene ya varios días sin compartir algo, mientras que en Instagram solo publicó una imagen con todos los cinturones de campeón que actualmente posee y un texto de agradecimiento a su fenomenal año.

Sin divulgar detalles de cómo pasó la noche y de cómo recibió las 12 campanadas, el conductor mexicano de Fórmula 1, Sergio “Checo” Pérez despidió desde temprano el último día del año jugando al golf con un grupo de amigos.

También a través de sus historias de Instagram el Checo publicó que entre sus “amigos” se encuentran los golfistas profesionales mexicanos Carlos Ortiz y Abraham Ancer, quienes también publicaron la mañana de práctica en sus perfiles.

“Gracias 2021, fuiste un reto increíble, y el cimiento de todo lo que viene. Que venga un año lleno de Salud para todos. ¡Feliz año!” Sergio “Checo” Pérez

El piloto de automovilismo compartió ese mensaje en el feed de su Instagram con una foto de su victoria en el Gran Premio de Azerbaiyán de la pasada temporada de F1.

Y el de Guadalajara tiene mucho qué celebrar de lo conseguido en 2021. Logró posicionarse cuarto en la clasificación final de la máxima categoría del automovilismo con la escudería Red Bull, además del podio que logró en el Gran Premio de México: al frente de todos sus compatriotas dejó en alto el nombre de su país. View this post on Instagram A post shared by Checo Pérez (@schecoperez)

Elegante y en unión familiar recibió el nuevo año Carlos Vela. Desde su residencia en Los Ángeles (en donde permanecerá un buen tiempo tras renovar con LAFC) el delantero compartió una fotografía junto a Saioa Cañibano, su esposa, así como los dos hijos del matrimonio.

El nacido en Cancún es muy familiar y suele compartir fotos con su clan. De las últimas 10 publicaciones colgadas en Instagram, en 8 aparece ya sea todos los integrantes de hogar o también su esposa, quien lo acompaña de cerca en cada paso que da en lo profesional.

Desde la calma de su casa en la capital mexicana, el flamante nuevo fichaje de las Águilas del América, Jonathan Dos Santos, publicó el relajo en su jacuzzi y la belleza de sus perritos. Envió un mensaje positivo a sus cientos de seguidores en Instagram.

Acompañada de su familia, que siempre la apoya y da soporte en todos sus objetivos, la halterofilista mexicana Aremi Fuentes compartió una fotografía acompañada de un lindo mensaje para sus casi 48 mil seguidores en Instagram.

Fuentes logró en los Juegos Olímpicos de Tokio celebrados en 2021 medalla de bronce en la competición femenina de pesas de 76 kg. View this post on Instagram A post shared by Aremi Fuentes Zavala (@aremifuentes.mx)

Al contrario de Andrés Guardado, Diego Lainez (juegan juntos en el Real Betis de España) sí que quiso hacer público su recibimiento de año.

El mediocampista ofensivo de 21 años, uno de los deportistas mexicanos más destacados del pasado año, celebró junto a sus padres y hermano menor. View this post on Instagram A post shared by Diego Lainez (@diego_lainez)

Y por último, desde la calma de su casa y acompañado de sus hijos y sobrinos, además de su esposa Shantal Mayo, Héctor Herrera celebró la entrada del 2022, en el que espera mejore su situación futbolística.

