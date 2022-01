Gloria Trevi posa junto a Aracely Arámbula y ambas se lucen en bikinis estampados

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

Gloria Trevi y Aracely Arámbula son muy buenas amigas, y cada una cuenta con un gran número de fans; por ello causó sorpresa entre todos ellos una foto publicada en Instagram en la que se les ve posando sonrientes y luciendo muy sexys, usando bikinis estampados. De hecho, hace algunos meses se dio a conocer que la actriz podría interpretar un papel en la serie biográfica de la cantante, que ya está en preparación.

Para comenzar el año, Gloria compartió una serie de imágenes y videos en los que se muestra a punto de ensayar en el estudio, con su familia y a bordo de un avión haciendo un dibujo en su tablet. También destacó una foto en la que aparece sin ropa y en la cama, obteniendo así casi 30,000 likes.

Gloria ya tiene agendados algunos conciertos (el 5 de febrero en Tampico, Tamaulipas y el 11 del mismo mes en Pachuca, Hidalgo), y aprovechó para escribir en Instagram un mensaje agradeciendo los logros obtenidos en 2021: “Y bueno, diciembre esta muy reciente, programas conciertos pero sobre todo quiero darle las gracias a Dios por terminar este año con Salud, trabajo, sueños… tengo q darle las gracias a demasiada gente… q forma parte de toda esta música con la que quiero seguir escribiendo nuestros recuerdos… y temo q se me pase alguien no x menos importante sino Porq traigo tantas cosas en mi cabeza!!!” View this post on Instagram A post shared by Gloria Trevi (@gloriatrevi)

También te puede interesar:

-Aseguran que la protagonista de la bioserie de Gloria Trevi podría ser Danna Paola

Close Recibe gratis los titulares sobre tus celebridades favoritas diariamente en tu email Gracias por ser lector de La Opinión. Pronto recibirás tu primer boletín

-Gloria Trevi deja ver su microtanga al bailar muy sexy junto a María León