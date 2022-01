Se acabó la era de Cristiano Ronaldo y Lionel Messi: conoce a los 10 futbolistas más valiosos de la actualidad

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

El 2021 fue un año atípico. En el mercado se pudieron ver grandes movimientos, pero los más impactantes de todos fueron los de Lionel Messi y Cristiano Ronaldo. La llegada de estas estrellas al PSG y el Manchester United le generaron grandes ingresos a los clubes, pero curiosamente son dos futbolistas que pierden valor y así las indicó una compañía que analiza el costo de los jugadores. En una estadística, “La Pulga” y CR7 no figuran entre los diez futbolistas más caros en la actualidad.

KPMG Football Benchmark se encargó de analizar el valor de las diez estrellas más codiciadas en el fútbol. El análisis de KPMG se basó en la posición, edad, contrato y números, este último renglón desglosado en goles, asistencias y partidos.

En este sentido, Cristiano Ronaldo,Lionel Messi y hasta el propio Neymar Jr. fueron excluidos de la lista. Nueve de los diez jugadores seleccionados son europeos.

Sin embargo, otro dato curioso es que la lista no la lidera Kylian Mbappé. El primer puesto se lo llevó el portentoso delantero del Borussia Dortmund, Erling Haaland. El noruego fue tasado en $160.6 millones de dólares. View this post on Instagram A post shared by Erling Braut Haaland (@erling.haaland)

Finalmente, la segunda posición si la ocupa el nuevo capricho del Real Madrid, Kylian Mbappé. El atacante francés del París Saint-Germain fue valorado en $144. 8 millones de dólares, poco más de $30 millones de dólares por encima de Phil Foden, jugador que se quedó con el tercer puesto. View this post on Instagram A post shared by Kylian Mbappé (@k.mbappe)

Los 10 futbolistas más caros del 2021