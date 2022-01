Aylín Mujica acude a su sesión de bronceado, usando un ajustado enterizo negro

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Luego de que el programa “Suelta la sopa” (en el que fungía como conductora) llegó a su fin, Aylín Mujica ha regresado a promocionar diversos productos, pero no descuida sus tratamientos de belleza. En sus historias de Instagram ahora se dejó ver mientras acudía a un centro de bronceado en Miami, luciendo su figura en un ajustado enterizo negro.

La bella cubana también ha presumido los resultados de ese tratamiento en su cuerpo, y para ejemplo está una fotografía en la que posa muy sensual en un microbikini azul con hilos transparentes. View this post on Instagram A post shared by 𝗔𝘆𝗹𝗶𝗻 𝗠𝘂𝗷𝗶𝗰𝗮 (@aylinmujic)

Aylín comenzó con mucha energía el año, y en otro clip se mostró haciendo ejercicio en la bicicleta fija, levantando pesas y realizando una extenuante rutina de remo: “Disciplina, amo esta palabra, es el comienzo de todo éxito”. View this post on Instagram A post shared by 𝗔𝘆𝗹𝗶𝗻 𝗠𝘂𝗷𝗶𝗰𝗮 (@aylinmujic)

