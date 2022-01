Liga MX con nuevos rostros y equipos blindados: conoce los fichajes de mayor expectativa en el fútbol mexicano

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

La Liga MX está muy cerca de iniciar. El Atlas, último campeón, buscará seguir por el camino del triunfo en esta nueva temporada. Sin embargo los equipos grandes del fútbol mexicano realizaron costosas incorporaciones para la nueva campaña. Chivas, Cruz Azul, Tigres y Monterrey buscarán iniciar el 2022 con triunfos.

Para esta nueva temporada hubo muchos cambios importantes entre equipos. Resultará extraño ver a futbolistas con otras camisetas, luego de haberle jurado amor eterno a su anterior club. Por otra parte, varios mexicanos regresaron a tierras aztecas para seguir escribiendo su historia.

Jonathan dos Santos y su primera experiencia en México

El mediocampista de 31 años de edad dejó Los Ángeles Galaxy para incorporarse al equipo de Santiago Solari. En el recuerdo está el paso de su hermano Giovani, pero Jonathan aseguró que no viene a retirarse en suelo mexicano.

Cruz Azul y su gran inversión

“La Máquina” se desprendió de piezas importantes para este torneo. Sin embargo, Cruz Azul también realizó importantes incorporaciones al gastar cerca de $10 millones de dólares. Los debuts que generan mayor expectativa son los de Erik Lira, ex Pumas de la UNAM y Uriel Antuna, ex Chivas. View this post on Instagram A post shared by CRUZ AZUL (@cruzazul) View this post on Instagram A post shared by CRUZ AZUL (@cruzazul)

Roberto Alvarado, la nueva flecha de las Chivas de Guadalajara

A pesar de que se habló de muchas incorporaciones en el “Rebaño Sagrado”, lo cierto es que han sido pocos los movimientos. “Chofis” López no llegará y Javier Hernández tampoco. Para reforzar la delantera de Marcelo Michel Leaño llegó Roberto “Piojo” Alvarado, ex delantero de Cruz Azul, pero que ya marcó su primer gol como rojiblanco. View this post on Instagram A post shared by Chivas (@chivas)

El retorno de “Pizarrín”

Rayados de Monterrey dio un gran golpe sobre la mesa con la adquisición de Rodolfo Pizarro. El ex jugador del Inter de Miami buscará recuperar su nivel futbolístico para poder llegar en buena forma al Mundial de Qatar 2022. View this post on Instagram A post shared by Rodolfo Pizarro (@rpizarrot)

Además de Pizarro, Monterrey también le quitó una pieza importante a Cruz Azul al hacerse con los servicios de Luis Romo. Luis Romo, ex jugador del Cruz Azul, se dijo contento por llegar a los @Rayados para el #Clausura2022



"Me ilusiona llegar a un equipo como Monterrey y vamos a hacer lo mejor este año", comentó en la Sultana del Norte. pic.twitter.com/SCmaJ6esJV— Raúl Orvañanos (@RaulOrvananos) January 3, 2022

El rugido de Sebastián Córdova

El talentoso futbolista mexicano terminó su pasantía por las Águilas del América. Luego de su posible llegada a Chivas de Guadalajara, Córdova terminó recayendo en Tigres de la UANL y será dirigido por Miguel Herrera. View this post on Instagram A post shared by 🇺🇦 Club Tigres 7️⃣ 🏆 (@clubtigresoficial)

Ignacio Ambriz buscará limpiar su imagen

“Nacho” fue despedido del Huesca del fútbol español. El estratega mexicano volverá a dirigir en la Liga MX, pero esta vez con los Diablos Rojos del Toluca. Ignacio Ambriz podría significar ese salto de calidad para que el club pueda levantar el trofeo de una vez por todas. View this post on Instagram A post shared by Toluca FC (@tolucafc)

