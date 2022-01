No pueden rayarse: conoce la impresionante colección de autos de Saúl Álvarez y el millonario valor de todos ellos [video]

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

Saúl Álvarez ha tenido una gran evolución en su vida. El boxeador mexicano pasó de cobrar una mísera cantidad de dinero en su primera pelea, a ser uno de los púgiles con más riquezas en el mundo. Su fortuna se puede ver en sus lujos, desde costosas pijamas de seda hasta increíbles autos deportivos que valen millones de dólares.

En un video para Youtube del canal de Graham Bensinger, se pudo apreciar con más detalle la amplia colección de autos de Saúl Álvarez. Rolls Royce, Lamborghini, Ferrari, Mustang, Mercedes Benz, el garaje de Canelo es una mina de oro para cualquier aficionado a los autos. Sin embargo, Saúl Álvarez confesó que no se molesta en conducir uno de sus vehículos.

“Este Rolls Royce es para una ocasión especial. Yo nunca lo conduzco, siempre voy a la parte de atrás y mi chofer conduce. Es elegante y me encanta“, señaló el tapatío.

Por otra parte, Álvarez dio muestras de la importancia y el aprecio que le tiene a sus autos, a tal punto que considera inconcebible que alguno de ellos sufra un rayón.

“¿Alguna vez se han preocupado de que estén dañados o rayados?”, preguntó Bensinger. “No, y ojalá que eso nunca pase. No, no puede pasar eso“, respondió Canelo. View this post on Instagram A post shared by Saul Alvarez (@canelo)

Cuánto vale la colección de autos de Canelo

Saúl Álvarez tiene una gran fortuna en sus autos. Entre los autos más destacados del mexicano están: Ferrari Testarossa, Lamborghini Aventador SVJ, Ferrari 458 Speciale, Mustang Shelby 1967, entre otros. Todos los coches del tapatío están valorados en poco más de $11 millones de dólares. View this post on Instagram A post shared by Saul Alvarez (@canelo)

Fotografías de los autos de Saúl Álvarez

También te puede interesar:

· Canelo Álvarez le cantó una canción a su esposa, pero los tragos de más le jugaron una mala pasada

· Conoce cuánto dinero ganó Saúl “Canelo” Álvarez en su primera profesional con 15 años

· Canelo y su debilidad por las pijamas: repasa la colección de costosos y pintorescos atuendos de Saúl Álvarez