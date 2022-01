Conoce a Roscoe, la mascota de Lewis Hamilton que gana casi $1,000 dólares al día [fotos]

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

Las grandes figuras deportivas tienen detrás a carismáticas y famosas mascotas que han llamado la atención de las redes sociales. La mascota de Lionel Messi o la costosa inversión que hizo Canelo Álvarez para tener un pequeño gato, son alguno de los ejemplos. Sin embargo, el piloto de Mercedes, Lewis Hamilton fue más allá. Su perro Roscoe genera una gran suma de dinero mensual por su imagen.

Lewis Hamilton tiene la compañía de Roscoe desde 2013. Este bulldog se pasea constantemente por el paddock de la escudería de la Fórmula 1 luego de que el propio Bernie Ecclestone le diera el permiso. Sin embargo, Roscoe no es un desconocido, el pequeño cuadrúpedo es toda una celebridad. View this post on Instagram A post shared by Roscoe Hamilton (@roscoelovescoco)

“Roscoe ahora es parte de una agencia de modelos y tiene audiciones, se enfrentará a diez o 15 bulldogs diferentes. Le pagan 700 dólares al día. Es ridículo, pero recibe su regalo y le encanta”, reveló Hamilton en unas declaraciones recopiladas por Elintranews. View this post on Instagram A post shared by Roscoe Hamilton (@roscoelovescoco)

Este simpático bulldog tiene su propia red personal y sorprendentemente cuanta con más de 420 seguidores que están al tanto de las publicaciones de la carismática mascota del siete veces campeón del mundo. View this post on Instagram A post shared by Roscoe Hamilton (@roscoelovescoco)

“Ha cambiado su vida. Ahora no tiene problemas para respirar. Su garganta ya no está restringida, no se sofoca como antes y le encanta correr. Tampoco tiene problemas de alergia”, comentó el piloto británico e indicó que Roscoe goza de una buena salud con una dieta vegana, para poder continuar con sus trabajos delante de las cámaras. View this post on Instagram A post shared by Roscoe Hamilton (@roscoelovescoco)

También te puede interesar:

· Conoce el lujoso penthouse que Lewis Hamilton vendió a toda velocidad en $49.5 millones

· No pueden rayarse: conoce la impresionante colección de autos de Saúl Álvarez y el millonario valor de todos ellos

· Canelo y su debilidad por las pijamas: repasa la colección de costosos y pintorescos atuendos de Saúl Álvarez