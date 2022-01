Ninel Conde expone sus curvas perfectas desde el mar Caribe con diminuto bikini rojo

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Ninel Conde es una de las celebridades que más polémica genera, no solo por sus escándalos amorosos y los constantes líos legales en los que se involucra, sino que también se ha caracterizado por compartir atrevidas imágenes que reflejan su impactante figura, aunque también ha sido señalada por recurrir al bisturí para conseguirla.

Pese a las fuertes críticas que constantemente recibe, “El Bombón Asesino” dio la bienvenida a este 2022 en la playa y por supuesto no perdió oportunidad de lucir su curvilínea figura con diminutos bikinis desde el mar Caribe.

Una de las postales quedó expuesta dentro de su perfil oficial de Instagram, en donde la actriz y cantante mexicana apareció presumiendo cuerpazo en uno de sus escenarios favoritos: la playa. Y es que vistiendo un diminuto bikini color rojo, mirando al cielo y con una pose espectacular, fue como deleitó la pupila de sus más exigentes admiradores, con quienes compartió un consejo.

“Si vives quejándote la vida te dará más cosas para quejarte, si vives agradeciendo la vida te dará más motivos para agradecer. ¿Tú cómo empiezas tu año?“, escribió al pie de la sexy publicación que generó cientos de reacciones en forma de corazón y comentarios de seguidores y algunos famosos como Manelyk, quien no pudo evitar expresar su admiración por Ninel.

Pero eso no fue todo, ya que también encendió las alarmas al aparecer posando de espaldas a la cámara mientras observa la inmensidad del mar, permitiendo que cerca de 5 millones de seguidores disfrutaran de otro ángulo de su curvilínea silueta. View this post on Instagram A post shared by Ninel Conde🌟 (@ninelconde)

Por si esto fuera poco, la también actriz de 45 años escandalizó la misma red social tras compartir una serie de imágenes en las que apareció modelando un diminuto bikini de hilos y delicados encajes en color negro, con el que dejó expuestas sus curvas perfectas mientras vuelan sobre ella los aviones en la famosa isla caribeña de Saint Martin. View this post on Instagram A post shared by Ninel Conde🌟 (@ninelconde)

En su primera serie de instantáneas de Año Nuevo, la artista subió la temperatura al posar con un bikini color piel, con el que presumió su piel bronceada y la espectacular manera con la que despidió el 2021.

“Última foto del 2021 vs primer día del 2022 no hay mejor forma de pasar el primero de enero que dando gracias en todo y por todo“, se lee junto a la serie de fotografías en las que también apareció luciendo un ajustado vestido color blanco y algunos detalles dorados que enmarcaron su figura. View this post on Instagram A post shared by Ninel Conde🌟 (@ninelconde)

